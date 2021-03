Con 'Attiva Commercio' Generali aiuta 1,7 milioni di micro-imprese a ripartire

Dalla consulenza legale al pronto intervento per interruzione attività: la compagnia punta ad essere il partner di riferimento anche nel segmento delle piccole aziende e mette a disposizione dei piccoli imprenditori soluzioni e servizi per aiutarli ad agganciare la ripresa e cogliere nuove opportunità

Per supportare gli imprenditori di oltre 1,7 milioni di piccole imprese del commercio con oltre 4 milioni di lavoratori, Generali Italia dà il via a 'Attiva Commercio', la prima nuova soluzione del 2021, dedicata proprio al sostegno delle micro-imprese del commercio. Attiva Commercio, spiegano da Generali Italia, è la nuova soluzione che protegge attività, persone, patrimonio e dati e mette a disposizione del piccolo imprenditore l’eccellenza dell’offerta e della consulenza "Partner di Vita" di Generali con più prevenzione, assistenza, servizi e digitale: dalla protezione per la "consegna a domicilio" al pronto intervento per interruzione attività; dalla cyber security per l’e-commerce al ripristino degli archivi digitali fino al pronto avvocato.

La nuova soluzione di Generali Italia è stata presentata ieri in conferenza stampa, affiancata dalla ricerca multi-finanziaria Ipsos 2021, delineata in diretta streaming da Nando Pagnoncelli, Amministratore Delegato di Ipsos Italia. Secondo Ipsos, da dicembre 2020 è tornata a migliorare la fiducia delle imprese (da 60 punti a maggio 2020 a più di 87 a febbraio 2021), tuttavia, per il settore commercio, composto per il 95% di micro-imprese con meno di 10 addetti,circa 1 imprenditore su 2 si dice preoccupato per la tenuta della propria attività.

Per agganciare la ripresa sono cinque le priorità evidenziate dalla ricerca Ipsos: garantire continuità del business (per il 47% delle imprese), ottenere una semplificazione amministrativa (in Italia 160.000 norme vs 3.000 nel Regno Unito), cogliere le opportunità del digitale (il 37% intende investire in e-commerce nei prossimi due anni), investire nel benessere e nella protezione dellepersone(per il 56% degli imprenditori), dare maggiore spinta all’export (+31% le PMI che negli ultimi due anni si sono aperte all’estero).

Il sostegno di Generali alle imprese durante la pandemia

Le imprese italiane sono state punto di riferimento di persone e comunità anche durante l’emergenza Covid: più dell’80% delle PMI, secondo il Rapporto Welfare Index PMI 2020, ha attivato azioni per essere vicino a lavoratori e famiglie durante la pandemia.

Per sostenere questo sistema di imprese, Generali ha erogato dallo scorso maggio 110 mila mensilità gratuite, il 70% proprio al settore commercio; sostenuto con diaria per interruzione di esercizio 6 mila imprese del commercio; fornito coperture sanitarie Covid-19 a 2,5 milioni lavoratori; offerto a 20 mila lavoratori il teleconsulto medico gratuito.

Oggi Generali è l’assicuratore delle imprese italiane con 1 impresa su 4 assicurata e 4.000 imprese accompagnate all’estero. Unico assicuratore italiano per la crescita dell’impresa in Italia e nel mondo, oggi Generali affianca le micro-imprese per diventare il loro partner di riferimento.

Come Generali può aiutare le imprese a ripartire

Con Attiva Commercio "l’esperienza dell’imprenditore è facile, veloce e accessibile", spiegano dalla compagnia assicurativa: la soluzione proposta da Generali prevede "un unico contratto per più sedi e punti vendita; personalizzabile, combinando garanzie e servizi per una soluzione specifica per settore, contesto, obiettivi; 100% digitale, controllando tutto comodamente dall’Area Clienti Generali o dall’appMyGenerali; veloce, attivando i servizi inclusi secondo necessità 365 giorni l’anno/h24; accessibile, con la possibilità di costruire le proprie coperture a partire da 40€ al mese. Ai nuovi clienti, con Attiva Commercio, Generali Italia offre fino a tre mesi di copertura gratuita per le coperture sottoscritte entro il 31 maggio 2021".

"Generali, con la solidità di 190 anni, oggi vuole essere sempre più vicina agli imprenditori per la ripresa economica e la stabilità del Paese" sottolinea Marco Sesana, Country Manager & Ceo Generali Italia e Global Business Lines. "La prima soluzione di quest’anno, Attiva Commercio, è dedicata proprio al sostegno delle micro-imprese del commercio, centrali per il tessuto produttivo italiano. Diamo risposta alle priorità degli imprenditori di questo settore, tra i più colpiti dalla crisi, per ripartire velocemente e cogliere nuove opportunità. Il nostro modello per lo sviluppo delle imprese offre una consulenza capillare sul territorio e soluzioni con più prevenzione, assistenza, servizi e digitale;promuove una nuova cultura di impresa più sostenibile; accompagna il Made in Italy nel mondo proteggendo attività e lavoratori. Fare bene impresa oggi vuol dire esserci per generare futuro".

Il modello di Generali: consulenza, soluzioni, sostenibilità e internazionalità

Generali supporta gli imprenditori attraverso:

Consulenza e assistenza capillare su tutto il territorio nazionale

15.000 agenti riskadvisor potenziati con strumenti digitali

Oltre 600 specialisti per le aziende

Il 100% delle agenzie abilitate al digitale

Soluzioni complete per proteggere persone, attività, patrimonio e dati con più prevenzione, servizi e digitale

Servizi IoT ed ecosistema di Partnership

Welfare integrato con oltre 400 benefit

Pagamenti immediati con algoritmi parametrici

Coperture cyber per la sicurezza digitale

Promuovere una nuova cultura d’impresa sostenibile: prevenzione e gestione rischi, diffusione welfare

2.000 analisi gratuite per prevenzione, gestione rischi e attacchi cyber

Elaborazione preventiva di piani emergenziali per l'imprenditore

Analisi gratuita per 25.000 PMI con Welfare Index PMI

Internazionalità: accompagniamo il "Made in Italy" all’estero

Con GC&C e N2G - JV con Nationwide un network presente in 160 Paesi

Con GEB coperture vita, salute e piani pensione per i dipendenti di multinazionali con oltre 400 programmi

Con GC&C centro di competenza cyber globale

'Attiva Commercio' sostiene le piccole aziende nelle loro priorità. Insieme all’agente, spiegano da Generali, l'imprenditore può attivare il suo piano di prevenzione, assistenza e servizi che aggiorna nel tempo. E che prevede soluzioni per agganciare la ripresa e cogliere nuove opportunità.

Persone: dalla copertura in smartworking al fisioterapista e la colf a domicilio

Dalla copertura danni causati ai dipendenti al teleconsulto medico, con un parere immediato anche a distanza; dall’assistenza post infortunio, con il supporto di infermieri, fisioterapisti e colf, all’igienizzazione professionale degli ambienti, senza dimenticare le coperture anche in smartworking. Un unico contratto per garantire la sicurezza e la salute di tutte le persone sul loro posto di lavoro.

Digitale: protezione e-commerce e ricostruzione archivi digitali

La difesa del sistema informatico da eventuali attacchi esterni, si legge in una nota della compagnia, "garantisce la protezione dei dati sensibili dell’azienda e dei suoi clienti: garanzie e-commerce, ricostruzione degli archivi per una pronta ripresa delle attività, protezione dei dispositivi elettronici e dei danni alle apparecchiature di terzi, attività di indagine finalizzate a suggerimenti per interventi di salvataggio, tutela economica per eventi di Responsabilità Civile da eventi Cyber e completa assistenza da remoto".

Continuità del business: dalla diaria da interruzione di attività alla teleassistenza legale

'Attiva Commercio' prevede inoltre "un unico contratto per più sedi o punti vendita a tutela dello sviluppo della propria attività che comprende coperture incendio, coperture catastrofali, per eventi atmosferici, sociopolitici e geofisici, e coperture furto, di attrezzature, valori e denaro. Inoltre, diaria per interruzione delle attività, innovativo antifurto nebbiogeno UrfogJeniot, teleassistenza legale e pronta assistenza di specialisti e riparatori, per intervenire tempestivamente qualsiasi cosa accada".

Semplificazione amministrativa: una "bussola" sulle nuove norme

L'offerta di Generali prevede anche servizi di "consulenza legale e normativa telefonica e gratuita, tutela legale grazie a DAS, la più importante organizzazione internazionale e punto di riferimento per il mercato delle assicurazioni legali, e protezione per le attività svolte a domicilio dal cliente, per i temporary shop e per le lavorazioni alimentari. La semplificazione amministrativa come chiave per far crescere la propria attività".

Export: professionisti protetti anche all’estero

Infine è prevista la copertura per prestatori di lavoro all’estero e per i lavoratori che viaggiano all’estero e la "salvaguardia del patrimonio in caso di danni a terzi". Tra gli altri servizi Generali elenca la protezione legale, consulenza normativa/legale, telefonica e gratuita nonché il rimborso spese per attività di recupero crediti.