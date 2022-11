Il governo riduce lo sconto su benzina e diesel: dal 1° dicembre scattano gli aumenti

Cattive notizie per gli automobilisti: dal 1° dicembre lo sconto su benzina e diesel sarà ridotto e dunque fare il pieno costerà di più. La novità, come viene comunicato dal ministero dell'Economia e delle finanze, non riguarderà gli autotrasportatori che dunque saranno risparmiari dai nuovi aumenti. "Dal 1 dicembre 22 lo sconto sulla benzina e il gasolio passa da 0.25 per litro a 0.15 mentre per il gpl da 0.085 per kg a 0.051" si legge. "La riduzione degli sconti non ha effetto sugli autotrasportatori che possono contare su altri regimi agevolati".

Benzina e diesel: dal 1° dicembre aumenti di 10 centesimi al litro

In poche parole a partire da dicembre il costo di benzina e gasolio dovrebbe aumentare di circa 10 centesimi al litro. Lo sconto sulle accise non sarà più di 25 centesimi più Iva (30,5 centesimi), ma di 10 centesimi in meno. Il governo ha così deciso di destinare meno risorse al caro carburanti. Il sostegno introdotto dal governo Draghi aveva d'altra parte un costo piuttosto elevato pari a circa un miliardo al mese. L'esecutivo ha deciso, evidentemente, di usare parte di queste risorse per finanziare gli altri provvedimenti da varare con la legge di bilancio. Certo è che la riduzione del taglio alle accise colpisce in maniera evidente il portafoglio degli automobilisti. Al tempo stesso la maggioranza ha risparmiato gli autotrasportatori, probabilmente per evitare che la riduzione dello sconto avesse ripercussioni anche sul prezzo dei beni trasportati e dunque finisse per gravare ulteriormente sui consumatori.