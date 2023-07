Si avvicina il weekend clou dell'esodo estivo e aumentano benzina e diesel

Quello alle porte sarà un week end di maxi traffico: l'esodo estivo verso le località di vacanza entra nel vivo. Venerdì sarà infatti caratterizzato dal bollino giallo del mattino e dal rosso del pomeriggio. Il picco sarà toccato sabato 29 luglio fino a sera e, poi, ancora rosso la domenica del 30 al mattino.

Gli aumenti di benzina e diesel

Contestualmente, tornano subito a correre i prezzi dei carburanti e le quotazioni dei prodotti raffinati: per la benzina siamo ai massimi da metà aprile, per il gasolio dai primi di marzo. La causa del giro di rialzi è, come sempre, sfaccettata: c'entra il calo delle scorte Usa di prodotti raffinati, insieme alle fermate di alcune raffinerie in Europa, Stati Uniti e Asia. Il Brent intanto punta gli 83 dollari. Ne consegue un nuovo giro di rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, e rialzi anche per i prezzi delle pompe bianche. La fiammata estiva dei prezzi dei carburanti è in corso da qualche giorno, le compagnie, secondo le voci più critiche, ne "approfittano" per aumentare i listini, sapendo che gli automobilisti in partenza dovranno pagare comunque. Si nega da più parti che sia in atto una speculazione. In piccola parte pesano in questo rimbalzo dei prezzi anche gli effetti delle decisioni dell'Arabia Saudita di tagliare la produzione per risollevare i prezzi del barile.

Salgono dunque con forza le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa: la benzina in ''fai da te'' supera quota 1,88 euro/litro, ai massimi esattamente da un anno fa, quando però era in vigore lo sconto sull'accisa di 30 centesimi al litro. Il gasolio è a 1,73 euro/litro, ai massimi dallo scorso aprile. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Q8 registriamo un rialzo di un centesimo al litro su benzina e gasolio.

Prezzi benzina oggi

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,882 euro/litro (+9 millesimi, compagnie 1,889, pompe bianche 1,866), diesel self service a 1,730 euro/litro (+9, compagnie 1,738, pompe bianche 1,712). Benzina servito a 2,014 euro/litro (+8, compagnie 2,058, pompe bianche 1,926), diesel servito a 1,866 euro/litro (+9, compagnie 1,912, pompe bianche 1,774). Gpl servito a 0,701 euro/litro (invariato, compagnie 0,711, pompe bianche 0,688), metano servito a 1,417 euro/kg (-4, compagnie 1,424, pompe bianche 1,410), Gnl 1,243 euro/kg (-1, compagnie 1,253 euro/kg, pompe bianche 1,237 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,954 euro/litro (servito 2,200), gasolio self service 1,812 euro/litro (servito 2,075), Gpl 0,834 euro/litro, metano 1,539 euro/kg, Gnl 1,312 euro/kg.