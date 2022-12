Buste paga, la novità nella manovra: chi avrà un aumento sullo stipendio

Buone notizie in arrivo per i lavoratori, almeno per quelli che percepiscono uno stipendio compreso tra i 20 e i 25mila lordi annui. Una delle novità dell'ultima ora è infatti l'estensione del taglio del cuneo fiscale di un ulteriore punto percentuale (in aggiunta alla decontribuzione di due punti già varata lo scorso anno da Draghi) anche a queste fasce di reddito. La misura è prevista da uno degli emendamenti del governo alla legge di bilancio.

Cuneo fiscale: il taglio viene esteso anche ai redditi tra 20 e 25mila euro

Cosa cambia dunque? Vediamolo nel dettaglio. Come spiegavamo lo scorso anno il governo guidato dall'ex capo della Bce aveva già abbassato di due punti il cuneo per i lavoratori con reddito fino a 35mila euro. Nel testo della legge di bilancio inviato alle Camere questa misura era stata confermata, con l'aggiunta di un ulteriore punto percentuale per i redditi fino a 20mila euro. Ora questo limite viene alzato a 25mila.

Ricapitolando:

Per i redditi fino a 25mila euro il taglio totale sarà di 3 punti.

Per i redditi da 25mila a 35mila euro ci sarà la conferma del taglio di punti già varato da Draghi che altrimenti sarebbe scaduto a dicembre 2022.

Cosa cambia in busta paga

Per chi ha un reddito compreso tra 25mila e 35mila euro non ci saranno aumenti rispetto alle ultime buste paga, visto che il taglio di due punti del governo Draghi viene già erogato da qualche mese. Il discorso è diverso per chi è sotto la soglia dei 25mila euro che vedrà il proprio stipendio lievitare, seppur di poco, per effetto del taglio aggiuntivo di un altro punto percentuale.

Rispetto alle ultime mensilità di quest'anno, per chi ha una retribuzione di 10mila euro lordi, il vantaggio fiscale dovrebbe essere di poco più di 6 euro al mese; per chi ne guadagna 15mila di quasi 10, mentre chi ha un reddito di 20mila euro dovrebbe riceverne circa 11 in più. Un aumento leggermente più marcato dovrebbe ottenere chi ha uno stipendio di 25mila euro lordi. Parliamo comunque di cifre piuttosto basse.