Buste paga più pesanti: sì, ma per quanto tempo? La sfida del governo

Il taglio del cuneo fiscale è realtà, ma la misura approvata in consiglio dei ministri ha i mesi contati. Nel senso che resterà in vigore fino a novembre (compreso). Poi si vedrà. La sfida dell'esecutivo, già annunciata dalla ministra del Lavoro Calderone, è quella di renderla strutturale. Ma servono risorse. Che ovviamente non sarà facile reperire. Ma andiamo con ordine.

Uno dei punti su cui ha molto insistito l'opposizione, criticando il provvedimento del governo, è proprio la natura temporanea dell'intervento sulla decontribuzione. Va detto, a scanso di equivoci, che anche i tagli approvati dal governo Draghi erano "a tempo". Quella varata dall'esecutivo in carica è in effetti la quarta sforbiciata alle tasse sul lavoro nel giro di poco più di un anno. Un esonero contributivo dello 0,8 per cento era stato già introdotto con la legge di bilancio del 2022 per i redditi fino a 35 mila euro annui, ed era stato poi aumentato di un altro 1,2% con il successivo decreto Aiuti bis arrivando dunque a un taglio complessivo del 2%. Una misura confermata dall'attuale maggioranza che nell'ultima manovra ha portato la riduzione del cuneo fiscale al 3% per i redditi fino a 25mila euro con una spesa totale di 4,6 miliardi di euro.

Con il decreto Lavoro la percentuale è aumentata ulteriormente arrivando a 6 punti complessivi per i redditi fino a 35mila euro e a 7 per i redditi fino a 25mila. Le buste paga sono quindi destinate a crescere (qui le stime), ma la misura resterà in vigore solo da luglio a novembre. Per rifinanziarla anche per il 2024 serviranno quasi 11 miliardi di euro. Che non sono pochi. Ma a Palazzo Chigi vorrebbero fare di più. "L'impegno è di lavorare per creare le condizioni per rendere strutturale l'intervento sul cuneo fiscale" ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone. Del resto la riduzione del cuneo fiscale è uno degli interventi che più a lungo ha caldeggiato la stessa premier Giorgia Meloni.

Non è detto però che la misura verrà rinnovata così com'è. Secondo le indiscrezioni di stampa, una delle ipotesi al vaglio è trasformare la riduzione della quota contributiva in un aumento delle detrazioni Irpef da lavoro dipendente. Tecnicismi che ai lavoratori interessano relativamente. Il nodo è far crescere stabilmente le retribuzioni che sono destinate sì ad aumentare per effetto del taglio, ma solo per cinque mesi. Se ne riparlerà a breve.