Aumentano le tasse sulle sigarette con la manovra: ecco i rincari a pacchetto

La legge di bilancio sale a 91 articoli, rispetto alle anticipazioni circolate nei giorni scorsi. Il testo della manovra arriverà alle Camere entro la fine di questa settimana, fra giovedì 26 e venerdì 27 ottobre. Nella bozza che circola al momento ci sono anche gli aumenti delle tasse su sigarette, tabacco riscaldato e il trinciato. Per le sigarette tradizionali, si legge nella bozza della legge di bilancio per il 2024, la manovra interviene su due delle tre componenti fiscali che incidono sul prezzo finale del pacchetto di sigarette: specifica e onere fiscale minimo. Non aumenta, invece, la componente fiscale variabile.

In sostanza, sarà un aumento di circa 10-12 centesimi a pacchetto quello che interesserà le sigarette tradizionali e il tabacco riscaldato. Stando alla bozza della manovra 2024 in circolazione, infatti, la legge di bilancio interviene con degli aggiustamenti sull'impianto di riforma della tassazione dei tabacchi lavorati definito nella legge di bilancio dello scorso anno. In particolare, un pacchetto di bionde si stima costerà fra i 10 e i 12 centesimi di euro in più. Nel dettaglio, secondo i calcoli delle principali multinazionali del tabacco, l'aumento si attesterebbe sui 12 centesimi a pacchetto per le fasce di prezzo più alto e a 10 centesimi al pacchetto per quelle di fascia di prezzo più basso.

Per il trinciato, invece, l'impatto potrebbe essere superiore: circa 30 centesimi per busta. La manovra interviene anche sulla tassazione del tabacco riscaldato: da un lato confermando gli aumenti previsti nel 2024 e 2025 e, dall'altro, incrementandoli di un ulteriore punto percentuale nel 2026. L'impatto medio per i consumatori si stima potrà essere di 10 centesimi in più a pacchetto. Infine, anche per le sigarette elettroniche si adotterà una logica di tassazione pluriennale, con aumenti dell'1% l'anno per il 2024 e il 2025 per i liquidi, sia con nicotina che senza.

