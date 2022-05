Aumenti fino a 117 euro in busta paga: l'accordo però non è per tutti

Fino a 117 euro in busta paga in più per i dipendenti pubblici di ministeri, agenzie fiscali ed enti non economici, tra cui Inps ed Inail. Dopo la pre-intesa siglata il 21 dicembre scorso firmato l'accordo per il rinnovo del contratto degli statali del comparto Funzioni centrali: previsti aumenti mensili e il recupero degli arretrati per circa 225 mila statali.

Gli aumenti in base a ruolo e inquadramento:

105 euro medi per 13 mesi, cui si aggiunge un beneficio pari ad altri 20 euro medi mensili;

117 euro lordi per la fascia degli assistenti amministrativi.

Il contratto riguarda il triennio 2019-2021 e pertanto riconosce anche gli arretrati medi, pari a circa 1.800 euro: si tratta di cifre che oscillano da 1.300 euro a 2.600 euro lordi a seconda dei profili.

Aumenti e arretrati possano arrivare in busta paga già a giugno. "Una boccata d’ossigeno per i lavoratori, in un momento caratterizzato da un generalizzato aumento dei prezzi" ha commentato il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta.