Quanto aumentano stipendi e pensioni con il decreto aiuti bis di oggi

Ci siamo. C'è l'intesa sulle misure del nuovo decreto aiuti da 14,3 miliardi di euro, che dovrebbe essere licenziato oggi dal governo Draghi, ancora in carica per il disbrigo degli affari correnti. Quarantuno articoli - secondo una bozza ancora soggetta a variazioni - che vanno dal taglio delle bollette agli interventi in materia di siccità, dalla riduzione del cuneo fiscale all'anticipo della rivalutazione delle pensioni. Il provvedimento che approda oggi pomeriggio in Consiglio dei ministri è stato pensato dal governo per aiutare le famiglie e le imprese ad affrontare l'inflazione e la crisi energetica, e affronta diverse tematiche: dai carburanti all'emergenza idrica, dagli enti territoriali alle politiche sociali, dalle agevolazioni per le imprese all'istruzione.

Il taglio del cuneo fiscale e gli aumenti delle pensioni: cosa c'è nel decreto aiuti bis

La bozza del decreto aiuti bis circolata ieri ha fatto infuriare i sindacati, che hanno parlato di "poco più di un'elemosina", in riferimento agli interventi previsti sul cuneo fiscale e sulle pensioni. Ma quali sono le misure previste e cosa cambia, nel dettaglio? Andiamo con ordine, fermo restando che la bozza del provvedimento è ancora suscettibile di modifiche. Secondo la bozza, il decreto dovrebbe contenere un punto ulteriore di taglio del cuneo fiscale, che arriverebbe così all'1,8%. La misura, retroattiva a partire dal mese di luglio, vale complessivamente 1,6 miliardi (786 milioni nel 2022 e 831 milioni nel 2023).

Cuneo fiscale e stipendi: 100 euro lordi di aumento in sei mesi

La decontribuzione dovrebbe riguardare i redditi inferiori ai 35mila euro all'anno. Cosa significa in termini pratici? Secondo i sindacati, ridurre di un punto percentuale il cuneo fiscale vuol dire che per un lavoratore ci sono 10 euro in più di aumento lordo al mese per ogni mille euro di stipendio. A conti fatti, in sei mesi in media i lavoratori dipendenti otterrebbero appena 100 euro lordi di aumento.

La rivalutazione anticipata delle pensioni

Sul capitolo pensioni, invece, la rivalutazione prevista da gennaio del 2023 dovrebbe essere anticipata di tre mesi: gli assegni aumenterebbero così del 2% a partire da ottobre. La rivalutazione del 2% comporterebbe un aumento di 10 euro lordi ogni 500 euro di pensione, mentre l'anticipo del conguaglio dello 0,2% frutterebbe un euro ogni 500.

I benefit aziendali

Nel nuovo decreto aiuti, inoltre, dovrebbe rientrare anche il raddoppio della quota esentasse per i cosiddetti "fringe benefit". La quota di benefit aziendali esentasse dovrebbe così passare da 258 a 516 euro, come era già avvenuto durante l'emergenza Covid-19. Anche eventuali contributi da parte delle aziende per "il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale" rientreranno nelle regole del welfare aziendale. È quanto si legge nella bozza. Anche queste voci saranno quindi tra quelle che non concorrono alla formazione del reddito, fino al limite innalzato di nuovo a 516 euro anche per il 2022.

Benzina e bollette

Nel decreto sarebbero inoltre stanziati 900 milioni per prorogare di un altro mese il taglio di 30 centesimi delle accise sulla benzina. La misura attualmente è in scadenza il 21 agosto e la proroga dovrebbe estenderla fino al 20 settembre. La bozza prevede inoltre più tutele per i clienti vulnerabili nel settore del gas naturale e rafforzamento del bonus sociale su luce e gas. Ridefinisce la platea dei "vulnerabili" in cui rientrano persone in condizioni economicamente svantaggiate; soggetti con disabilità; con utenze nelle isole minori non interconnesse o ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di calamità; over 75. Per questi, il dl prevede, da gennaio 2023, la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta tra l'altro "il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso".

Sempre in tema bollette, la bozza prevede la sospensione fino al 31 ottobre l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo, ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Fino a quella data, si precisa, sono inefficaci anche i preavvisi per queste finalità. Nel provvedimento è prevista anche la rateizzazione delle bollette, anche se il relativo articolo è ancora vuoto.

Le novità sul bonus 200 euro, il bonus psicologo e il bonus trasporti

Secondo la bozza, il bonus 200 euro sarà erogato ad ottobre ai lavoratori finora esclusi "poiché interessati da eventi coperti figurativamente dall'Inps", compresi i collaboratori sportivi. Nel provvedimento, sempre secondo la bozza, verranno rifinanziati il bonus psicologo e il bonus trasporti (inserito nel precedente decreto aiuti). In particolare, per il bonus destinato agli abbonamenti dei trasporti pubblici vengono stanziati 101 milioni in più, dai 79 milioni originari. Per il bonus psicologo la nuova cifra non è invece ancora dettagliata.

La figura dei "prof esperti"

Viene rifinanziato con altri 100 milioni anche il fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi. La dotazione del fondo, originariamente di 500 milioni nel primo decreto aiuti, sale così a 600 milioni di euro. La bozza contiene anche una revisione delle norme sulla formazione continua degli insegnanti e la nascita della figura del "docente esperto" che guadagnerà 5.650 euro in più sotto forma di "assegno annuale ad personam". I prof "esperti" non potranno essere più di 8mila e saranno selezionati tra i docenti di ruolo che "abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili". Prevista "una tantum" accessoria da stabilire con i contratti tra il "10 e il 20%" per chi completa un percorso triennale.

Il governo ha incontrato ieri i sindacati per confrontarsi sulle misure previste nel nuovo decreto aiuti, ma la reazione delle sigle di fronte alle proposte dell'esecutivo non è stata entusiasta. "Non ci siamo - ha commentato il segretario della Cgil Maurizio Landini -. Sul piano quantitativo è del tutto insufficiente. Un miliardo ai lavoratori e 1,5 miliardi ai pensionati su 14,3 miliardi di manovra. Stiamo parlando di cifre assolutamente insufficienti ad affrontare il problema". Simile l'opinione del segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri: "L'incontro non è andato bene. Per quello che ci riguarda l'intervento sul cuneo e sulle pensioni previsto nel dl aiuti bis è poco più di un'elemosina". Di parere contrario, invece, il segretario confederale della Cisl Ignazio Ganga: "No, io non sono deluso - ha detto -. Si apre un ragionamento importante sul cuneo, con un taglio di un punto che va nell'ottica della strutturalità. Il 2% di anticipo sulla rivalutazione delle pensioni è un segnale forte".