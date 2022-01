Carissima benzina: fare il pieno costa 15 euro in più dell'anno scorso

"I nuovi rincari che si stanno registrando presso i distributori di carburanti portano oggi un pieno di benzina e gasolio a costare circa 15 euro in più rispetto allo stesso periodo del 2021". Lo afferma il Codacons, commentando i dati settimanali forniti oggi dal Mite. "Oggi la benzina, con un prezzo medio pari a 1,778 euro al litro, costa il 20,4% in più rispetto ad un anno fa - afferma il presidente Carlo Rienzi -. Il gasolio (1,647 euro/litro) è aumentato in un anno del +22,3%, incrementi che hanno effetti diretti sulle spese dei consumatori: solo per i rifornimenti di carburante una famiglia spende oggi 362,4 euro in più all'anno a causa dei rialzi dei listini alla pompa". "Agli effetti diretti vanno aggiunti quelli indiretti sui prezzi al dettaglio, considerato che in Italia l'85% della merce viaggia su gomma, e che a costi di trasporto più elevati corrispondono listini al dettaglio più cari, con un duplice danno per le tasche delle famiglie", conclude Rienzi.

Perché fare il pieno costa così tanto? Il prezzo della benzina aumenta a livello internazionale quando aumenta il costo del petrolio. Non si tratta quasi mai di sbalzi immediati. Quando sale il costo del petrolio, il costo della benzina aumenta lentamente, e quando scende il prezzo del petrolio, il prezzo della benzina scende lentamente. Il greggio infatti è una cosa, benzina e gasolio che si acquistano ai distributori un’altra. Sul prezzo alla pompa incidono, oltre al valore della materia prima, i costi di estrazione, raffinazione, stoccaggio, trasporto e il costo della distribuzione finale. Tutto ciò sommato al peso di Iva e accise. Per questo il prezzo alla pompa non può essere proporzionato alla quotazione del greggio.

Riducendo tasse e accise in Italia il costo a litro sarebbe più basso, simile ad altri Paesi europei, anche senza arrivare ai mitologici 50 centesimi a litro di cui ciclicamente si torna a parlare (prezzo depurato da tasse e accise). Tutti i Paesi tassano il carburante, l'Italia resta in testa alla classifica per il peso fiscale a litro: un impatto di 1 euro a litro, secondo un'indagine di Federcontribuenti di qualche tempo fa. Negli Stati Uniti la benzina costa circa la metà di quanto la paghiamo noi in Italia.

Oggi "pausa di riflessione" per i prezzi di benzina e gasolio dopo quasi tre settimane di rialzi. Tonfo del Brent a 85 dollari. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,779 euro/litro (invariato, compagnie 1,789, pompe bianche 1,756), diesel a 1,653 euro/litro (invariato, compagnie 1,660, pompe bianche 1,636). Benzina servito a 1,905 euro/litro (invariato, compagnie 1,956, pompe bianche 1,809), diesel a 1,785 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,835, pompe bianche 1,690). Gpl servito a 0,819 euro/litro (invariato, compagnie 0,826, pompe bianche 0,812), metano servito a 1,789 euro/kg (invariato, compagnie 1,852, pompe bianche 1,740), Gnl 2,568 euro/kg (-16, compagnie 2,627 euro/kg, pompe bianche 2,523 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,863 euro/litro (servito 2,071), gasolio self service 1,748 euro/litro (servito 1,976), Gpl 0,917 euro/litro, metano 2,130 euro/kg, Gnl 2,594 euro/kg.