I bonifici per i bonus casa costano di più: cosa significa questa nuova stretta del governo

La proroga per l'aliquota del 110% per i condomini che hanno chiesto il superbonus senza finire i lavori entro il 31 dicembre 2023 non è presente nel testo della manovra 2024: i lavori fatturati nel 2024 avranno un rimborso fiscale del 70%, quota che scenderà al 65% nel 2025. È la stretta del governo Meloni sul superbonus, mentre chi adesso ha il diritto di ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito potrà usufruirne anche il prossimo anno. Nel testo della bozza sulla legge di bilancio, in discussione in Parlamento nelle prossime settimane, sul fronte del superbonus e degli altri bonus edilizi ci sono tuttavia altre novità che potrebbero avere conseguenze indirette, ma comunque non trascurabili, per i contribuenti. A cominciare dall'aumento della ritenuta d'acconto collegata ai bonifici parlanti necessari per ottenere i bonus casa, che sale dall'8 all'11%. Cosa significa in termini pratici?

Per tutte le agevolazioni per la casa, tranne il bonus mobili ed elettrodomestici, il pagamento delle fatture deve avvenire tramite un bonifico cosiddetto parlante, in cui devono essere riportati il codice fiscale o la partita Iva del contribuente e del percettore, e sul quale deve essere puntualizzata la legge che dà diritto a quella specifica agevolazione. Su queste somme bonificate le banche (che fanno da sostituto di imposta) fino a oggi trattenevano l'8% a titolo di acconto, per poi girarlo all'erario. Ora questa trattenuta sale all'11%. Nella bozza della legge di bilancio non sembrano essere presenti ulteriori interventi su proroghe e percentuali delle agevolazioni edilizie, come annunciato dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, ma l'aumento della ritenuta d'acconto sui bonifici è in sostanza una stretta indiretta a questi meccanismi di incentivazione a livello edilizio: si punta a monetizzare la corsa alle ristrutturazioni che ci sono state negli ultimi due anni.

La percentuale di ritenuta dei bonifici parlanti, ferma all'8% da gennaio 2015, è quindi quella che banche e poste trattengono, come acconto dell'imposta sui redditi, al momento dell'accredito dei bonifici disposti dai clienti ai fornitori per ottenere le detrazioni. E cosa comporta? In questo modo le imprese non vedono aumentare le imposte, ma si riduce la loro liquidità, anticipando di diversi mesi il momento nel quale vengono effettuati i versamenti all'erario. Questa "scelta" è legata a tutti i bonus edilizi oggi presenti, dal superbonus all'ecobonus, passando anche per lo sconto base del 50% per le ristrutturazioni ordinarie. La scelta può avere chiaramente delle conseguenze per le imprese, soprattutto in un momento nel quale non è ancora stato risolto il grande problema della monetizzazione dei crediti non ceduti, rimasti in pancia a molte aziende.

La stretta sui bonus edilizi e i controlli sul superbonus 110%

Questa delle ritenute più care sui bonifici non è, però, l'unica stretta prevista per i bonus edilizi. Un'altra misura punta a colpire le operazioni di ristrutturazione agevolate con il superbonus sugli immobili diversi dalla prima casa. Chi vende il proprio immobile entro 5 anni dalla conclusione dei lavori del superbonus dovrà pagare l'imposta sulle plusvalenze immobiliari e non potrà scontare i costi della ristrutturazione dall'importo dovuto al fisco. La novità è contenuta nella nuova bozza della legge di bilancio e non farà contenti i proprietari di quelle abitazioni ristrutturate col superbonus, specie se hanno intenzione di disfarsi del proprio immobile. L'intenzione del governo Meloni è quella di frenare le vendite speculative di appartamenti e fabbricati messi a nuovo grazie all'agevolazione, come abbiamo spiegato qui nel dettaglio.

E c'è un'ulteriore stretta, quella che apre un nuovo fronte di verifiche sul 110% e riguarda l'allineamento tra lavori realizzati e comunicazioni al catasto. L'Agenzia delle entrate dovrà passare al setaccio i lavori col superbonus, compilando liste selettive di contribuenti e controllando "se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di variazione catastale" (meccanismo che può avere un effetto di tipo fiscale). In caso di disallineamenti potrebbero partire lettere di compliance nei confronti dei cittadini.

Si tratta di comunicazioni nelle quali sono riportate le anomalie rinvenute, riscontrate mettendo a confronto i dati dichiarati con quelli che l'Agenzia delle entrate ha a disposizione all'interno delle proprie banche dati. In questo modo, prima che l'Agenzia notifichi un avviso di accertamento, il destinatario della comunicazione potrà regolarizzare l'errore o l'omissione attraverso il cosiddetto ravvedimento operoso. Al contrario, se il contribuente non ritiene corretti i dati indicati nella sua dichiarazione, basterà comunicarlo all'Agenzia, inviando eventuali elementi e documenti di cui l'Agenzia non era a conoscenza.

