L'aumento in busta paga fino a 200 euro per il taglio (parziale) del cuneo fiscale

Nei prossimi mesi la busta paga di alcuni lavoratori dipendenti sarà più pesante rispetto al solito, grazie al taglio parziale del cuneo fiscale: la sforbiciata ai contributi decisa nel decreto lavoro porterà quasi 200 euro in più nelle tasche degli italiani, da qui a fine anno. Il cuneo fiscale è la somma delle imposte che impattano sul costo del lavoro: in sostanza è la differenza tra quanto un dipendente costa all'azienda che lo assume e quanto lo stesso dipendente incassa in concreto, al netto delle tasse, in busta paga. In Italia questo valore è da sempre molto alto con effetti tangibili sul potere d'acquisto. In termini pratici, il taglio del cuneo fiscale previsto dal decreto lavoro inciderà sulla quota di contributi a carico dei lavoratori dipendenti, aumentando così l'importo che essi si troveranno in busta paga.

L'esonero sarà fino al 7% per chi ha una retribuzione non superiore a circa 25mila euro annui comprensivi di tredicesima, mentre per i redditi fino ai 35mila euro il taglio sarà pari al 6%. Il taglio del cuneo fiscale ha valenza fino al 31 dicembre 2023. Il governo ha definito la misura "prioritaria" nella sua agenda economica, e si è impegnato a trovare ulteriori coperture nel bilancio per una sua proroga a tempo o strutturale.

A comunicare i dettagli è stato l'Inps, con il messaggio numero 1932 del 24 maggio scorso, dove si spiega che "per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche". I soggetti beneficiari del bonus previsto dalla legge di bilancio 2023 e successivamente modificato dal decreto lavoro sono coloro i quali abbiano rapporti di lavoro dipendente e quelli in stato di apprendistato. Sono invece esclusi i cosiddetti lavoratori domestici, che non sono considerati tra i beneficiari del taglio del cuneo fiscale.

Il taglio del cuneo era già stato previsto nella legge di bilancio 2023, con possibile sforbiciata di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non vada oltre i 2.692 euro; o di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro. Difatti, per i dipendenti che abbiano un reddito fino a 1.500 euro, il bonus in busta paga dovrebbe permettere di risparmiare, e quindi trovarsi in più, circa 60 euro mensili. Come ricorda il messaggio dell'Inps, l'esonero non riguarderà la tredicesima.

