Il bonus in busta paga di 95 euro per 50mila lavoratori

La conferma arriva dai sindacati. E' stata raggiunta un'intesa sul rinnovo del contratto nazionale applicato ai circa 50 mila dipendenti da enti e autorità ecclesiastiche aderenti ad Agidae che svolgono attività nei servizi socio sanitari, socio assistenziali educativi e nell'area accoglienza e di servizi nelle attività turistiche, culturali e sportive. Ne dà notizia un comunicato congiunto di Cgil-Cisl e Uil. Le parti, i sindacati di categoria Fp Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e l'Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, hanno espresso soddisfazione per la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il nuovo Contratto nazionale che sarà sottoposta alla consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori.

Agidae è l'Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica: fondata nel 1960, è un’associazione di Istituti che svolgono attività apostoliche rilevanti anche per l‘ordinamento dello Stato (Scuole, Pensionati per studenti, Case di riposo e di assistenza, Case per ferie, Case per esercizi spirituali, Diocesi, Parrocchie, Seminari) e che, per il loro funzionamento, si avvalgono della collaborazione di personale dipendente.

L'aumento sarà erogato in due tranche

A quel che si apprende l'ipotesi di accordo di rinnovo contrattuale, che avrà vigenza triennale 2020/2022 con la clausola dell'ultravigenza, definisce un aumento complessivo a regime di 95 euro su livello medio C2 per 13 mensilità, riparametrati per tutte le altre categorie e posizioni economiche. L'aumento sarà erogato in due tranche, rispettivamente da 50 euro nella busta paga di dicembre 2021 e 45 euro nella busta paga di dicembre 2022; l'aumento salariale, con un monte salariale di 1.235 euro per il livello medio, corrisponde ad un incremento tabellare del 5,9% sul tabellare attualmente applicato al personale.

In concreto sulla parte normativa le Parti hanno proceduto ad aggiornare: