I prezzi record di pane, pasta e biscotti: c'è un motivo preciso

Non solo verdura. Perché i prezzi di pane, pasta e biscotti stanno raggiungendo livelli record? È la crisi in atto tra Ucraina e Russia a gonfiare i prezzi non solo del mercato energetico, ma anche quelli delle materie prime agricole, soprattutto dei cereali. A dare l'allarme è la Coldiretti, ricordando che i due paesi garantiscono circa un terzo delle esportazioni mondiali di grano. A preoccupare è il fatto che un eventuale conflitto possa "danneggiare le infrastrutture e bloccare le spedizioni dai porti del Mar Nero, causando un crollo delle disponibilità sui mercati mondiali e alimentando il rischio di carestie e tensioni sociali".

Perché i prezzi di pane, pasta e biscotti aumentano

Il punto è che la Russia è il principale paese esportatore di grano a livello mondiale, mentre l'Ucraina si colloca al terzo posto, ed è inoltre quinta per i 36 milioni di tonnellate di mais per l'alimentazione animale e settima per i 25 milioni di tonnellate di grano tenero per la produzione di pane, pasta, biscotti. Come se non bastasse, la Russia ha deciso di limitare dal prossimo 15 febbraio - e fino al 30 giugno - le proprie esportazioni di grano, con l'obiettivo di contrastare l'aumento dell'inflazione interna.

L'indice dei prezzi alimentari della Fao, riferisce la Coldiretti, a gennaio 2022 ha già fatto registrare il massimo di sempre, con i prezzi dei cereali che sono aumentati del 12,5% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'emergenza riguarda direttamente l'Italia, che importa il 64% del proprio fabbisogno di grano per la produzione di pane, pasta e biscotti. Solo nel 2021 il nostro paese ha importato oltre 120 milioni di chili di grano dall'Ucraina e circa 100 milioni di chili di grano dalla Russia. La nostra dipendenza dall'estero è in crescita, dato che negli ultimi quattro anni si è passati da 543mila ettari di grano tenero coltivati in Italia agli attuali poco meno di 500mila ettari, per una produzione di circa 2,87 milioni di tonnellate.

Quanto incide il caro energia

I prezzi aumentano anche a causa del caro energia in Italia, con rincari di oltre il 50% per il gasolio: ecco perché sono raddoppiati i costi delle semine per la produzione di grano, facendo salire i prezzi di pane, pasta e biscotti. A fine gennaio, il prezzo internazionale del grano è aumentato di quasi il 10% in una sola settimana. Secondo Ettore Prandini, presidente della Coldiretti, nell'immediato occorre "garantire la sostenibilità finanziaria delle aziende affinché i prezzi riconosciuti ad agricoltori e allevatori non scendano sotto i costi di produzione, in forte aumento per i rincari delle materie prime alla base dell'alimentazione degli animali, come il mais". Per superare le fragilità presenti e ridurre la dipendenza dall'estero, "il Pnrr è fondamentale per affrontare le sfide della transizione ecologica e digitale e noi siamo pronti per rendere l'agricoltura protagonista utilizzando al meglio gli oltre sei miliardi di euro a disposizione", ha concluso Prandini.