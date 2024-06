A chi spettano 200 euro in più in busta paga grazie al rinnovo del contratto

Conclusa dopo lunghe trattative la sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale per i dipendenti dei settori dei pubblici esercizi, della ristorazione collettiva e commerciale e del turismo. Il che significa buone notizie per chef, camerieri e non solo. Lo rende noto la Federazione italiana Pubblici Esercizi, spiegando che il contratto è stato sottoscritto anche da Legacoop Produzioni e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e Agci-Servizi.

Il Ccnl - scaduto nel 2021 - interessa oltre 300mila imprese e si applica a oltre un milione di lavoratori. Tra le principali novità, un aumento in busta paga di 200 euro e il rafforzamento dell'assistenza sanitaria integrativa.

A chi spettano 200 euro in più in busta paga

Ad essere toccati dal rinnovo sono i lavoratori dipendenti di bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, mense scolastiche, ospedaliere e aziendali (quindi cuochi, camerieri, addetti al catering); ma anche gli impiegati nelle grandi aziende della ristorazione commerciale multi-localizzata, imprese della ristorazione collettiva, cooperative nel settore della ristorazione, stabilimenti balneari, discoteche, sale giochi.

"Il rinnovo di questo Ccn, che rappresenta il terzo Contratto di lavoro più applicato nel nostro Paese dopo quello del Terziario e del settore Metalmeccanico, rappresenta un risultato importante in vista dell’ormai imminente avvio della stagione estiva. Aver sottoscritto il contratto in questo contesto, dopo i danni delle tante recenti emergenze, è segno di responsabilità sociale, capacità di visione, competenza tecnica e coraggio di tutte le Parti presenti al tavolo negoziale", commenta Lino Enrico Stoppani, Presidente Fipe-Confcommercio.

"Un eccellente risultato per l'intero comparto con un aumento salariale doppio rispetto al precedente rinnovo del 2018 - Cristian Biasoni, vicepresidente Fipe-Confcommercio e presidente Aigrim, Associazione delle imprese di grande Ristorazione multilocalizzate. "Abbiamo così dimostrato un grande senso di responsabilità verso le persone che operano nel settore, che svolgono un lavoro impegnativo e da tempo chiedevano una piattaforma contrattuale aggiornata. L'Italia è il secondo mercato della ristorazione in Europa con un valore annuo di oltre 100 miliardi di euro, un distretto strategico per il Paese, perché inserito nella filiera agroalimentare e turistica, che vale circa il 13 per cento del Pil nazionale. Con questo contratto le imprese, oltre a ridare vigore ad un settore che è fiore all’occhiello del nostro Paese, si impegnano a riversare nel tessuto economico italiano oltre 5 miliardi di euro nei prossimi tre anni e mezzo".

La scadenza del nuovo Ccn è infatti fissata al 31 dicembre 2027. "Il Contratto di lavoro costituisce un presidio di legalità per operare in un mercato con regole chiare, migliorare la qualità dei servizi resi alla collettività e dare maggiori tutele ai lavoratori. Dopo aver subito lo shock del post pandemia il settore si sta riprendendo e questo è un segnale importante per contribuire a rafforzare l'attrattività di un ambito produttivo che, con oltre 54 miliardi di euro di valore aggiunto, costituisce uno dei settori strategici e di punta del made in Italy", ha sottolineato Stoppani.