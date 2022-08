Stop 200 euro, da agosto stipendi più alti per sei mesi: di quanto aumenta la busta paga

Da agosto stipendi più alti, ma l'aumento non riguarderà tutti. Il bonus 200 euro ci saluta e lascia spazio a una misura più organica e duratura: grazie al taglio del cuneo fiscale le buste paga saranno infatti più corpose per sei mesi, da agosto fino a dicembre. Ormai la misura sembra cosa fatta e dovrebbe trovare posto nel prossimo decreto legge del governo, in preparazione per la prossima settimana. Alla fine il governo dimissionario di Mario Draghi ha deciso di abbandonare la strada del bonus 200 euro anche ad agosto, pur riconoscendolo alle categorie di lavoratori che non lo hanno ancora ricevuto a luglio. Si è preferito, piuttosto, rafforzare l'esonero contributivo già introdotto a inizio anno. Aumenti previsti anche per le pensioni. Vediamo a quanto ammontano gli aumenti e chi riguarderanno.

A chi arriva l'aumento in busta paga

Non tutte le categorie di lavoratori sono coinvolte nell'aumento degli stipendi che da agosto durerà fino a dicembre 2022. La platea si è ristretta rispetto all'una tantum del bonus 200 euro e ora riguarderà i redditi fino a 35mila euro annui lordi. In pratica viene aumentato l'esonero contributivo dello 0,8 percento già in vigore fino a dicembre 2022, portandolo all'1,8 percento, senza avere conseguenze sulle pensioni (che a loro volta aumenteranno).

Quanto aumentano gli stipendi

Il taglio temporaneo del cuneo fiscale avrà un impatto sulle buste paga, seppur minimo, in base al reddito annuo di ognuno. Si va dai 12 euro mensili per chi ha un reddito di 15mila euro lordi annui, ai 27 euro per chi ne guadagna 35mila. Nel mezzo, la fascia con 28 mila euro l’anno di reddito che si troverebbe un aumento di circa 22 euro in più in busta paga, al mese. Gli aumenti inizieranno ad agosto e, al momento, sono previsti fino a dicembre 2022.