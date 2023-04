Quando scenderanno i prezzi delle auto elettriche

Comprare un'auto a batterie: sì, ma a che prezzo? Basta dare un'occhiata ai listini delle case automobilistiche per rendersi conto che le elettriche non sono proprio per tutte le tasche. A meno che, beninteso, non ci si accontenti di avere un'autonomia ridotta rinunciando a utilizzare l'auto per i tragitti più lunghi. Per farla breve: oggi è molto difficile acquistare un'auto elettrica tuttofare senza dilapidarsi. Le cose però sono destinate a cambiare. E forse, azzardiamo una previsione, ci vorrà anche meno tempo di quanto comunemente si creda. Proviamo a vedere quali sono gli scenari più realistici.

Gli esperti sono più o meno concordi nel ritenere che il prezzo delle elettriche potrà diventare competitivo con quello delle corrispondenti auto termiche al verificarsi di due fattori:

Un ulteriore calo del costo delle batterie (che è già diminuito drasticamente nel corso dell'ultimo decennio);

Un aumento dei volumi di vendita che permetterà alle aziende di sviluppare le elettriche su piattaforme dedicate e di ridurre i costi grazie alle economie di scala.

Il costo delle batterie

Iniziamo dal primo punto. Il costo delle batterie. Nel 2013 (dati BloombergNef) un pacco batterie in litio per auto elettriche costava 732 dollari a kwh. Nel 2021 il prezzo è sceso a 141 dollari, per poi risalire lo scorso anno a 151.

Gli osservatori ritengono che nel 2023 possa attestarsi intorno ai 152 dollari e iniziare a scendere di nuovo a partire dal 2024. Negli ultimi anni il calo dei prezzi ha subito una battuta d'arresto dovuta a vari fattori: costo sempre più elevato delle materie prime, inflazione, aumento della domanda. Facendo due conti, pur con tutte le variabili del caso, si può stimare che ai prezzi attuali una batteria con capacità di 60 kw (in grado di garantire una buona autonomia) costi alle case automobilistiche più di ottomila euro. Il che spiega perché sia così difficile equipaggiare le utilitarie con batterie di capacità medio-alta. Gli esperti di BloombergNef stimano però che nel 2026 il costo per kwh scenderà sotto ai 100 dollari, un calo che dovrebbe proseguire negli anni successivi.

Batterie più efficienti ed economiche

Nel frattempo la tecnologia va avanti e le ricerche sono orientate su vari fronti. Si punta ad esempio ad aumentare la "densità" di energia delle batterie (già cresciuta enormemente negli ultimi 15 anni), in modo da poter utilizzare accumulatori più piccoli e ridurre il peso delle vetture, a tutto vantaggio dell'autonomia.

Il settore è in fermento. Il colosso cinese Catl, primo fornitore al mondo del settore automotive, ha di recente annunciato la produzione entro fine anno della nuova tecnologia M3p che secondo i dati trapelati dovrebbero avere una densità maggiore del 15% rispetto alle batterie al litio-ferro-fosfato (Lfp) a un costo inferiore. Oggi uno dei talloni d'Achille delle auto elettriche è proprio il peso (più elevato del 20-40% rispetto alle auto tradizionali) che si ripercuote sull'autonomia. Rendere le vetture più leggere avrebbe dunque anche un vantaggio sull'efficienza.

Un altro progetto si basa su batterie agli ioni di sodio che utilizzano materie prime più facili da reperire e dunque più economiche. Il primo veicolo al mondo basato su questa tecnologia è stato presentato il mese scorso in Cina: si tratta della Hua Xianzi, un'auto a cinque posti con 250 km di autonomia. Il costo ridotto di queste batterie potrebbe consentire - il condizionale è d'obbligo - un taglio del prezzo finale dell'auto pari a circa il 10%.

La razionalizzazione dei costi di produzione

Un'altra spinta al taglio dei listini arriverà dall'aumento delle vendite di questi veicoli: l'adozione di piattaforme pensate fin da subito per le elettriche e la produzione su larga scala produrrà un risparmio sulla componentistica e una razionalizzazione delle spese. Acquistare e assemblare componenti per milioni di veicoli produce infatti un calo dei prezzi per unità prodotta. Inoltre l'aumento delle vendite potrebbe consentire di ammortizzare meglio le spese di progettazione e sviluppo. Man mano che le aziende raccoglieranno i vantaggi della produzione di massa il costo dei veicoli a batterie dovrebbe dunque progressivamente ridursi. Su questo fronte Tesla ha indubbiamente un vantaggio sui competitor avendo puntato fin da subito su veicoli esclusivamente elettrici, una strategia che gli permette di non doversi barcamenare tra piattaforme diverse.

Verso l'auto elettrica popolare

Un vantaggio che l'azienda sta mettendo a frutto. A gennaio la casa americana ha annunciato un drastico taglio ai listini praticando sconti fino al 20%. Oggi il costo di una Model 3 sul mercato italiano parte da 41.490 euro (ma con gli incentivi si può scendere fino a 36.490), un prezzo perfino più basso di alcune auto con motore termico di pari segmento.

La stessa Tesla si appresta a lanciare sul mercato la Model 2, il cui costo (almeno secondo le indiscrezioni) dovrebbe aggirarsi sui 25mila dollari. Sebbene l'auto - annunciata da tempo - non sia ancora stata presentata, la casa automobilista ha svelato nei giorni scorsi qualche dettaglio sulla nuova piattaforma che consentirà un risparmio di 1.000 dollari per veicolo grazie alla riorganizzazione dei processi produttivi e altri accorgimenti (i sedili, ad esempio, saranno montati direttamente sul pacco batteria).

Le case europee comunque non stanno a guardare. La nuova Id.2all annunciata da Volkswagen debutterà sul mercato nel 2025 con un costo inferiore ai 25mila euro, dunque non molto superiore a quello di una Polo odierna a motore termico, vettura di cui eredita le misure. La nuova nata della casa tedesca avrà un'autonomia di tutto rispetto - 450 km quella dichiarata dalla casa - e un motore da 226 cavalli. Proprio nelle scorse ore il ceo della Volkswagen, Thomas Schäfer, ha confermato che il prossimo modello di Golf sarà solo a batterie. "Non rinunceremo mai a nomi iconici per il nostro brand come Golf, Tiguan e GTI, ma li trasferiremo nel mondo elettrico" ha detto il manager alla testata Automobilwoche. È la fine di un'era. L'auto elettrica per tutti non è ancora realtà, ma il futuro è più vicino di quanto si pensi.