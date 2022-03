Automobilisti in coda per il pieno "alternativo": distributore di biometano preso d'assalto

Automobilisti in coda al distributore self-service dell'agriturismo Bosco Gerolo, nel comune di Rivergaro, in provincia di Piacenza, per combattere il caro gasolio.

Da giorni si registrano code di automobilisti al distributore fai da te di biometano dell’impianto inaugurato circa tre settimane fa, pochi giorni prima del rincaro del prezzo del metano. Le immagini scattate da un nostro lettore, mentre aspetta il proprio turno, testimoniano la presa d'assalto del distributore.

Il boom di clienti al punto di rifornimento dimostra quanto fiducia stia crescendo nel metano bio, ma non fotografa realmente l'intenzione dell'utenza, che invece potrebbe essere attirata soltanto per una questione economica (il costo al kg attualmente è di 1.19 euro, rispetto agli oltre 2 euro a litro della benzina e gasolio).

Alla stazione di servizio arrivano automobilisti appositamente di notte - come dichiara l’autore delle foto - per bypassare l’attesa. Infatti, i tempi di attesa si allungano anche per il particolare sistema necessario a rendere disponibile questa tipologia di carburante.

Come sottolinea Serena Cella, dipendente dell’azienda a cui fa capo il punto di rifornimento, l'impianto non è "un distributore 'normale'. Il biometano è generato da un digestore biologico e necessita di tempo per prodursi. Infatti il punto di rifornimento è progettato per servire circa un centinaio di veicoli al giorno e con difficoltà riesce a fornire in tempi brevi biometano a un numero maggiore di vetture. La scorsa settimana, infatti, a fronte dell'aumento di richiesta degli automobilisti, l'impianto ha sospeso per due notti il servizio self, così da poter consentire lo stoccaggio del carburante.