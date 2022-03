Autostrade per l'Italia apre la strada al futuro della sicurezza sul lavoro: istituisce la “Stop Work Authority"

Autostrade per l'Italia ha a cuore la sicurezza dei propri dipendenti, proprio per questo ha firmato un protocollo che prevede la costituzione di una cabina di regia con le parti sociali per lo sviluppo di progetti volti al continuo miglioramento in materia di sicurezza. La vera rivoluzione si chiama “Stop Work Authority”: prevede l’autorità, per ogni lavoratore, di interrompere i cantieri o il proprio lavoro in caso riscontri rischi per la sicurezza. Nel protocollo si parla anche di visite periodiche del management aziendale presso i cantieri per ascoltare le esigenze dei lavoratori e di un’alleanza tra le imprese della filiera volta a rafforzare e incoraggiare i comportamenti virtuosi sui cantieri, per il perseguimento dell’obiettivo “zero incidenti”. Questi sono solo alcuni dei punti rilevanti del protocollo siglato presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali tra Autostrade per l’Italia e le segreterie nazionali di Filt–Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla–Cisal, Ugl Viabilità, Fillea – Cgil, Filca – Cisl, Fenealuil.

Per la prima volta in Italia la “Stop Work Authority": cos'è

Nel documento siglato alla presenza del ministro Andrea Orlando, dell’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi e dei rappresentanti sindacali, le parti si sono impegnate a realizzare una serie di iniziative innovative, che rendono quella promossa da Autostrade per l’Italia, una best practice sui temi della sicurezza sul lavoro nel comparto delle costruzioni e dei trasporti. Tra le azioni, spicca l’istituzione – per la prima volta in Italia – della “Stop Work Authority”, con la quale si formalizza l’autorità di ciascun lavoratore della società, indipendentemente dalla propria posizione, anzianità o ruolo, di interrompere il lavoro quando si ritiene che questo non sia svolto in sicurezza, che possa condurre, per sé o per altri, a incidenti, infortuni o malattie professionali. Nell’intesa è prevista inoltre l’organizzazione periodica di Safety walks, ovvero visite periodiche del management aziendale presso i cantieri finalizzate all’osservazione e all’ascolto dei lavoratori nell’ottica di promuovere comportamenti virtuosi. Saranno calendarizzati anche dei Safety meetings, cioè incontri periodici su alcuni aspetti chiave in materia di sicurezza, rilevanti per la programmazione giornaliera o settimanale delle attività. Oltre a questi momenti, saranno programmate sessioni periodiche di condivisione di dati, anche grazie a strumenti digitali e web based, utili a prevenire incidenti nei cantieri.

Orlando: "accordo innovativo che unifica e fa dialogare attivamente fra loro settori diversi"

“La sicurezza sul posto di lavoro non è solo una priorità, ma un valore imprescindibile di Aspi, che viene condiviso tra dipendenti, sindacati, operatori della filiera e stakeholder - ha dichiarato Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l’Italia - . La firma del protocollo è la conferma dell’importanza di un lavoro coordinato di tutti gli attori coinvolti, corpi sociali compresi, per perseguire l’obiettivo “zero incidenti”. Abbiamo fissato traguardi e attività per garantire ai lavoratori condizioni di lavoro adeguate e sicure, nel solco tracciato con il nostro Piano di Trasformazione aziendale, diventando sempre più un punto di riferimento per l’intero settore”. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, lo ha definito "un accordo innovativo che unifica e fa dialogare attivamente fra loro settori diversi: dalla logistica all'edilizia. Una connessione fondamentale che potrà influire positivamente sulla risoluzione dei problemi riscontrati finora in ambito sicurezza e che, anche da ligure, non posso che accogliere con soddisfazione. Quella di oggi è un'altra scelta che rientra appieno nello spirito delle iniziative promosse dal ministero, che vede il coinvolgimento dell'intera filiera nei percorsi legati alla sicurezza. La catena del subappalto, infatti, è spesso il luogo dove si riscontrano maggiormente le debolezze del sistema, una questione sempre alla nostra attenzione e in continua fase di monitoraggio e sviluppo di interventi concreti - ha aggiunto Orlando - . Mi auguro che questo accordo possa avere anche una funzione di riferimento per tante altre situazioni concrete con la speranza che il coinvolgimento di Aspi possa condizionare tutto il settore e anche i processi delle realtà aziendali più piccole", ha concluso il ministro.