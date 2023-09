L'azienda che licenzia 37 lavoratori su 44 e sposta gli uffici all'estero

Su 44 dipendenti ne rimarranno soltanto 7: tutti gli altri 37 verranno licenziati. Succede alla Saint Gobain Glass Italia, multinazionale francese che produce materiali per l'edilizia (un miliardo di fatturato nel 2022), che ha sostanzialmente deciso di azzerare gli uffici di via Giovanni Bensi a Milano. Nei giorni scorsi la società ha aperto una procedura di licenziamento collettivo. E i sindacati annunciano battaglia. I licenziamenti arrivano a fronte di un progetto internazionale partito dalla casa madre che interesserà l'Italia, la Spagna e il Portogallo. L'obiettivo è quello di ridurre i costi di gestione.

La sede italiana è un centro servizi che fornisce tutti i servizi amministrativi e finance alle varie sedi italiane e si interfaccia con la casa madre. L'operazione ha l'obiettivo di esternalizzare il centro servizi, ma soprattutto l'attività di finance e di payroll legata ad un provider che ha la sede in Polonia e offre agevolazioni fiscali, "dando così la possibilità all'azienda francese di mettere in pratica quello che sostanzialmente si definisce un dumping fiscale nonostante gli impegni presi in sede di rinnovo contrattuale da parte delle aziende del settore del vetro", ha precisato il sindacato Uiltec in una nota.

"Il prossimo 26 settembre comincerà la trattativa con il primo incontro in Assolombarda - ha evidenziato Giandonato Di Pierro della Uiltec Lombardia -. E da lì inizieranno tutta una serie di azioni che intendiamo mettere in campo per salvaguardare il maggior numero di posti di lavoro e garantire ovviamente i livelli occupazionali idonei per la stabilità e l'esistenza della Saint Gobain in Italia. Ovviamente questo non accade a Saint Gobain in Francia. Stato che sappiamo è notoriamente un paese nazionalista e che tende a difendere quelli che sono i territori e i propri interessi nazionali. A quanto pare, invece, negli altri paesi, mette in atto azioni che sono in netta contraddizione con lo spirito europeista di vivere in comunità applicando le stesse regole".

