L'azienda che regala un "bonus acquisti" di 600 euro ai suoi dipendenti

Un "bonus acquisti" di 600 euro a ciascuno dei propri dipendenti. L'operazione, battezzata 'The Stilmarmo Group loves its Employees', ovvero 'Il Gruppo Stilmarmo ama i suoi dipendenti', vede coinvolte le due società del gruppo pugliese (Nar.Marmi e Stilmarmo) a cui dipendenti saranno distribuiti bonus immediatamente spendibili in tutta Italia in oltre 13mila punti vendita convenzionati.

"Salvaguardare la serenità ed il potere d'acquisto del proprio capitale umano è una priorità assoluta del gruppo Stilmarmo, che, non a caso, si è affrettato a riconoscere alla totalità dei suoi dipendenti fringe benefit nella misura massima consentita dalla legge" dichiara Alfonso Masselli, responsabile delle relazioni esterne di Stilmarmo, player di spicco internazionale del settore marmifero che opera nel Foggiano.

I buoni, si legge nella nota dell'azienda, saranno utilizzabili "sia per fare la spesa al supermercato che per il carburante. Abbiamo scelto una soluzione 'easy' - ha detto Masselli -, affinché per i nostri dipendenti sia un'esperienza senza stress. 'Buoni acquisti' che coprono in maniera ottimale le insegne della grande distribuzione alimentare ed una delle più importanti compagnie petrolifere. Sono comodi, pratici ed offrono un risparmio importante. Sono utilizzabili in tantissimi esercizi commerciali e distributori di carburante sparsi in tutta Italia, garantendo un'offerta integrata ai nostri dipendenti e, cosa non meno importante, un supporto di customer service".

Un aiuto importante visti i rincari in bolletta che pesano su molte famiglie. "Alla spesa ci ha pensato la loro seconda famiglia - precisa ancora Masselli -, l'azienda dove lavorano, nell'attesa che il nuovo governo intervenga celermente con misure straordinarie a sostegno di famiglie e imprese".