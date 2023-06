Badanti: contributi azzerati per 3 anni

La commissione Affari sociali del Senato ha dato il via libera a un emendamento dal decreto Lavoro che detassa per 3 anni al 100% i contributi per i lavoratori che assistono gli anziani. A riportare la notizia è il 'Corriere della Sera'. La proposta, firmata dai 5 Stelle, prevede l'esenzione totale dai contributi per un massimo di 3 mila euro fino al 2025. Il provvedimento riguarda i badanti neoassunti, ma è possibile usufruire dello sconto fiscale anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro domestico.

