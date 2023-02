Balneari, è ancora scontro tra Bruxelles e Roma

Le concessioni balneari alimentano la tensione tra Bruxelles e Roma. "Abbiamo appreso dalla stampa che la conversione in legge del decreto Milleproroghe, che prorogherebbe ancora - almeno fino al 31 dicembre 2024 - le attuali concessioni balneari in Italia, è stata promulgata dal presidente della Repubblica italiana con riserva, in particolare in relazione a 'profili di incompatibilità con il diritto europeo'", spiega all'Ansa un portavoce dell'esecutivo dell'Ue, sottolineando che la Commissione europea considererà "attentamente il contenuto e gli effetti del provvedimento, che non è stato ancora notificato, per valutare la risposta adeguata".

Perché lo scontro tra Bruxelles e Roma

Ma facciamo un passo indietro. Lo scorso 24 febbraio, il capo dello Stato Sergio Mattarella ha firmato la conversione in legge del decreto "Milleproroghe", con cui viene approvata anche la proroga delle concessioni demaniali fino al 31 dicembre 2024. Un rinvio che i partiti di maggioranza auspicavano da tempo. Sul tema, l'Italia non è in regola con le leggi europee, l'Italia non è in regola con le leggi europee.

La Commissione Europea ha più volte minacciato una procedura d'infrazione perché lo Stato italiano non applica una direttiva approvata nel 2006 - la direttiva Bolkestein - secondo cui la gestione dei beni pubblici va assegnata con una procedura di gara. In Italia, al contrario, le spiagge - beni pubblici che appartengono al demanio dello Stato - vengono assegnate tramite concessioni decennali molto vantaggiose per gli stabilimenti e poco redditizie per lo Stato. Anche il Quirinale ha avanzato i suoi dubbi sulla riforma, proprio perché in contrasto con la normativa europea. Per questo, pur non potendo rinviare la legge alle camere, governo e parlamento sono chiamati a intervenire sulle concessioni.

I timori dei balneari che chiedono un incontro con Mattarella

A fronte delle incompatibilità con la normativa europea della proroga della concessione balneari, il portavoce dell'esecutivo di Bruxelles ha ricordato che la norma nazionale, già oggetto di un procedimento di infrazione pendente avviato a dicembre 2020 e che poi aveva portato a un primo importante passo con l'adozione della legge sulla concorrenza a luglio 2022, deve assicurare "la parità di trattamento dei fornitori di servizi senza alcun vantaggio diretto o indiretto per alcuno specifico operatore, promuovere l'innovazione e la concorrenza leale, prevedere un'equa remunerazione degli investimenti effettuati e proteggere dal rischio di monopolizzazione delle risorse pubbliche a vantaggio dei consumatori e delle imprese". Il portavoce della Commissione europea, evidenziando la necessità di trasparenza e concorrenza leale, auspica quindi un intervento del governo che vada nella giusta direzione.

Ma il governo, secondo quanto si apprende, è pronto a intervenire. La decisione, secondo quanto riferisce una fonte autorevole dell'esecutivo, è quella di accelerare. E di farlo nel giro delle prossime settimane. Ovvero molto prima dell'estate, mentre i partiti indicano la data del 27 luglio come fischio di inizio della partita per aspettare gli esiti del processo di mappatura delle spiagge. E procedere quindi dopo la conclusione del tavolo interministeriale previsto nel "Milleproroghe".

L'avvertimento arrivato da Bruxelles alimenta rabbia e la paura per il futuro dei balneari, che nella giornata di oggi 27 febbraio, si sono incontrati a Carrara per chiedere un immediato incontro con il Capo dello Stato Mattarella. Lo stesso che ha sollevato dubbi sul provvedimento contenuto nel "Milleproroghe".