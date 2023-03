Crolla anche Credit Suisse, Giorgetti rassicura ma è tempesta sulle banche

Le Borse europee e i titoli delle banche italiane sono in caduta libera dopo il crollo in Borsa di Credit Suisse, causato dal fatto che il principale azionista dell'istituto, Saudi National Bank, ha escluso la possibilità di fornire supporto finanziario in caso ulteriori richieste di liquidità. Il tutto mentre gli occhi degli investitori sono puntati sul caso del fallimento della Silicon Valley Bank (Svb) e sulla riunione della Bce che domani deciderà il nuovo rialzo dei tassi.

Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha cercato di rassicurare sulla tenuta del sistema bancario italiano: "Le banche italiane sono solide. Le regole del nostro sistema bancario sono diverse da quello americano", ha spiegato Giorgetti riferendosi al fallimento della Svb.

Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire cosa è successo senza per forza agitare lo spauracchio del fallimento della Lehman Brothers, che fu all'origine della crisi del 2008. Anche perché le cause sono diverse.

Partiamo dal caso di Svb, un incidente dovuto principalmente a lacune della vigilanza e a una esposizione eccessiva della banca californiana in investimenti nelle startup ad alto rischio. Il fallimento della banca "è anzitutto il frutto di una scelta politica di Donald Trump - ha spiegato Gian Maria Gros-Pietro, presidente del Cda di Intesa San Paolo - quella di innalzare la soglia prevista per le 'not significant banks', le banche non strettamente sorvegliate. La Silicon Valley Bank era fra queste. Così si è permessa una serie di errori gestionali che hanno portato al crac". Uno degli errori sarebbe stato "concentrarsi su un unico settore, cioè la Silicon Valley. Oggi è un comparto in difficoltà dove i licenziamenti sono migliaia. Certo l'high-tech ha tuttora un brillante futuro, ma una banca specializzata su un solo comparto corre grandi rischi. Oltretutto, per buona parte del 2022 la Svb non aveva nemmeno un responsabile dei rischi. In sostanza, il primo errore è stata l'assenza della vigilanza".

Ma si tratta di un nuova Lehman Brothers? "Assolutamente no - ha assicurato il manager - Non è sistemica. Lehman aveva una ragnatela di crediti e debiti che coinvolgeva l'America e l'Europa. Allora le banche italiane prestavano più denaro di quello che raccoglievano. Il margine mancante lo coprivano sul mercato interbancario americano. Svb non ha nessuna possibilità di creare crisi sistemica in Usa o Europa".

Ma allora perché oggi le banche sono sotto pressione? Semplice: il panico degli investitori dopo che anche Credit Suisse ha mostrato conti in difficoltà: i credit default swap ( l'assicurazione delle obbligazioni contro le insolvenze a breve termine) a cinque anni per la principale banca svizzera hanno raggiunto un nuovo record, evidenziando le crescenti preoccupazioni degli investitori. Sullo sfondo il rialzo del costo del denaro con gli aumenti dei tassi di interessi decisi sia dalle banche centrali: se la presidente della Bce,E Cristine Lagarde, annuncerà un nuovo rialzo domani, altrettanto farà a breve la Federal Reserve statunitense.

Sullo sfondo c'è poi un "disallineamento di liquidità" dopo che i bassi tassi hanno spinto gli hedge found ad aumentare la loro esposizione con investimenti ad alto rendimento che ora non sono facili da vendere. I rapidi aumenti dei tassi di interesse hanno reso più difficile per alcune aziende rimborsare o rimborsare i prestiti, aumentando le possibilità di perdite per i prestatori che sono anche preoccupati per una recessione.

In poche parole si è inceppato il meccanismo. L'agenzia di rating Moody's ha rivisto al ribasso le sue prospettive sul sistema bancario statunitense a "negativo" da "stabile", citando maggiori rischi per il settore mentre il presidente Joe Biden ha richiesto misure di emergenza che consentano alle banche di accedere a maggiori finanziamenti. Nel tentativo di evitare una crisi simile in futuro, la Federal Reserve americana sta valutando regole e controlli più severi per le banche di medie dimensioni: così il caso Svb potrebbe essere solo il prima di una serie.

Una tempesta finanziaria che per ora riguarda i grandi investitori e che difficilmente potrebbe ricadere a cascata. Nessun bank rush all'orizzonte insomma, ma la semplice presa di coscienza che il mito dei soldi facili resta appunto un mito, ad alto rischio.