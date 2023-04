Bancomat, FSI entra nel capitale con un investimento fino a 100 mln di euro

Novità importanti per Bancomat S.p.A., società che gestisce i circuiti di prelievo e pagamento tra i più diffusi e conosciuti in Italia. FSI, primario investitore istituzionale italiano focalizzato su investimenti di crescita, ha deciso di entrare nel capitale della società con un investimento fino a 100 milioni di euro. L’ingresso avverrà tramite un aumento di capitale riservato, a fronte di una partecipazione di minoranza di FSI nel capitale della società. L’operazione prevede anche l’adozione di una governance funzionale a rafforzare il posizionamento competitivo di Bancomat come azienda di mercato dinamica e orientata al cliente e all’innovazione tecnologica.

L’obiettivo fissato nel nuovo piano industriale, le cui linee guida sono state concordate tra Bancomat, FSI e le principali banche azioniste e clienti, è quello di far divenire Bancomat un grande operatore europeo della monetica focalizzato su innovazione, qualità e servizio al cliente, e un abilitatore tecnologico al servizio delle esigenze dei clienti.

In particolare, lo sviluppo e la crescita di Bancomat come infrastruttura digitale con fatturato diversificato sono previsti avvenire attraverso:

il rafforzamento dell’offerta prodotti,

una nuova piattaforma tecnologica in grado di offrire maggiore flessibilità e velocità nello sviluppo di servizi ai clienti,

l’ampliamento dell’offerta di servizi, anche in segmenti adiacenti e sinergici,

mirate acquisizioni di aziende con competenze specifiche.

Il progetto rappresenta un’iniziativa italiana che, partendo dall’ampio riconoscimento di Bancomat tra esercenti, consumatori e banche, intende ampliare il perimetro d’azione del circuito, assicurandone una maggiore capacità d’innovazione e di accelerazione sui tempi di adozione delle nuove soluzioni digitali, al pari dei circuiti di pagamento presenti nei principali paesi europei.

Il progetto di crescita di Bancomat farà leva sul supporto delle principali banche azioniste e del team di FSI, il quale ha maturato una significativa esperienza nel settore fintech, avendo investito circa 900 milioni di euro nel settore negli ultimi anni.

L’iniziativa prevede la possibilità di estendere la partecipazione alla governance e alla creazione di valore della società anche ad altri clienti, attuali e potenziali, di Bancomat. L’operazione resta soggetta all’autorizzazione delle Autorità competenti e a ulteriori condizioni sospensive tipiche per questo tipo di transazioni.

