Da Barilla premio da 1000 euro in busta paga per tutti i dipendenti

Il bonus previsto a prescindere dalla tipologia contrattuale, per un importo totale di 11 milioni di euro. Un ringraziamento per gli sforzi compiuti durante la pandemia, dice l’azienda

Un premio da 1000 euro a testa in busta paga: questo il regalo di Natale che il Gruppo Barilla ha deciso di fare ai propri dipendenti, per ringraziarli della dedizione dimostrata in questo difficile 2020, fa sapere l’azienda, che distribuirà in tutto un importo totale di 11 milioni di euro.

“Lo sforzo congiunto dei nostri collaboratori durante la pandemia da covid-19 ha garantito la continuità delle attività in tutti i siti produttivi in risposta ad una domanda crescente e ci ha permesso di portare alle famiglie di tutto il mondo cibo buono e di qualità. Con questo gesto il Gruppo Barilla vuole esprimere la sua gratitudine a tutti i suoi dipendenti”, ha detto il presidente Guido Barilla.

Bonus da 1000 euro ai dipendenti Barilla per Natale

Soddisfatti i sindacati, che hanno avuto la notizia dai responsabili del Gruppo Barilla durante il coordinamento sindacale che si è svolto oggi. Per il segretario nazionale della Uila Uil Pietro Pellegrini, responsabile del settore industria alimentare, quello di Barilla è “un gesto di grande sensibilità sociale”. Il premio andrà a tutti i dipendenti, “a prescindere dalla tipologia contrattuale, per ringraziarli per l'impegno profuso quest'anno", ha ricordato Pellegrini.

"La Barilla, erogando un bonus di mille euro ai dipendenti Italia e Mondo, ha voluto dare un riconoscimento ai lavoratori e alle lavoratrici che in questo periodo di pandemia - non ancora finito - non si sono mai fermati e hanno assicurato cibo sulle nostre tavole, facendo sì che la crisi sanitaria non si trasformasse anche in crisi alimentare”, è il commento di Ivano Gualerzi, segretario nazionale Flai Cgil. "Tante volte abbiamo stigmatizzato come quei lavoratori essenziali, poi divenissero subito dopo invisibili. Azioni come queste ne riconosco, invece, il valore e la professionalità. Inoltre, il bonus è anche il segnale di come, nonostante la crisi, il settore alimentare abbia tenuto in termini di produzione e di fatturato”.

Il Gruppo Barilla opera in più di 100 nazioni e 4 continenti e dà lavoro a oltre 8.400 persone in 29 siti produttivi (15 in Italia e 14 all'Estero) e 36 uffici commerciali. Dall'inizio della pandemia da covid-19, ricorda una nota dell'azienda, il Gruppo Barilla ha intensificato la sua solidarietà e il suo sostegno alle comunità locali nei Paesi in cui opera attraverso donazioni a ospedali, banchi alimentari, associazioni locali e scuole. L'azienda ha anche supportato la ricerca scientifica e il personale sanitario che ha affrontato in prima linea l'emergenza sanitaria.