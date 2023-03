La Bce alza ancora i tassi: cosa succede ora

La Banca centrale europea continua ad alzare i tassi d'interesse ad un ritmo di 50 punti base alla volta per frenare l’inflazione. Lo ha fatto anche oggi, confermando le attese degli analisti. I tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale salgono così rispettivamente al 3,50%, al 3,75% e al 3%.

Bce: l'inflazione "dovrebbe rimanere troppo elevata per un periodo di tempo troppo prolungato"

Con molta probabilità questo non sarà l’ultimo rialzo dei tassi, visto che l'inflazione "dovrebbe rimanere troppo elevata per un periodo di tempo troppo prolungato", si legge nel comunicato che accompagna la decisione odierna. Si prevede dunque un'ulteriore stretta nei prossimi mesi, finché i prezzi al consumo non raggiungeranno l’obiettivo fissato dalla Bce del 2%. Per il momento gli esperti della Bce stimano che l'inflazione si collocherà in media al 5,3% nel 2023, al 2,9% nel 2024 e al 2,1% nel 2025.

"L'elevato livello di incertezza accresce l'importanza di un approccio fondato sui dati per le decisioni del Consiglio direttivo sui tassi di riferimento, che saranno determinate dalle sue valutazioni sulle prospettive di inflazione alla luce dei nuovi dati economici e finanziari, dalla dinamica dell'inflazione di fondo e dall'intensità di trasmissione della politica monetaria".

Lagarde: "Stiamo monitorando le tensioni sui mercati"

"Stiamo monitorando le tensioni sui mercati", ha dichiarato la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa, specificando che a febbraio l'inflazione è risultata essere "più elevata delle stime" e che le previsioni di crescita nell’Area euro sono al ribasso. Nello specifico, le proiezioni di crescita nel 2023 sono state corrette al rialzo nello scenario di base all’1% "per effetto sia del calo delle quotazioni energetiche sia della maggiore tenuta dell’economia al difficile contesto internazionale" mentre il rafforzamento della crescita nel 2024 e nel 2025 all'1,6% "risulta inferiore rispetto alle proiezioni di dicembre, di riflesso alla politica monetaria più restrittiva. Il mercato del lavoro resta "forte" e "in buona salute" mentre la produzione industriale "dovrebbe aumentare".

"Siamo pronti a rispondere alle turbolenze del mercato per fare in modo che l'inflazione torni attorno al target del 2%", ha concluso la Lagarde sottolineando di essere "pronta a intervenire ove necessario per preservare la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria nell’area dell’euro".

