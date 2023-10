Buone notizie per mutui e prestiti: la Bce ferma il rialzo dei tassi

Alla fine la frenata prevista dai mercati e dagli analisti c'è stata. Dopo 10 rialzi consecutivi la Banca Centrale Europea ha deciso di fermare l'incremento dei tassi di interesse del denaro. Il tasso sui rifinanziamenti principali resta fermo al 4,50%, quello sui depositi al 4%, e quello sui prestiti marginali al 4,75%.

La parabola ascendente era cominciata nel luglio 2022 ed era continuata nel corso di tutto il 2023. L'obiettivo era quello di alzare il costo del denaro per frenare la crescente inflazione in tutta l'eurozona. I prezzi sono cresciuti inizialmente per l'aumento dei beni energetici dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, ma si sono poi mantenuti in netta ascesa. Per la maggior parte degli analisti l'aumento del costo del denaro è stata quindi mossa obbligata, ma che ha portato anche a pesanti conseguenze con il rallentamento di molte economie europee. E per i cittadini le scelte di politica economiche di Francoforte si sono tradotte in un netto rialzo dei tassi dei mutui immobiliari e dei prestiti.

La frenata non sembra però predisporre, al momento, a un dietrofront di Francoforte. La scelta sembra invece di ricalcare quanto già annunciato lo scorso settembre, ovvero che il livello del costo del denaro attuale sarebbe funzionale a riportare l'inflazione all'interno degli obiettivi stabiliti: ovvero entro il 2%.

Un'impressione confermata anche dalla nota diffusa da Francoforte: "Ci si attende tuttora che l’inflazione resti troppo elevata per un periodo di tempo troppo prolungato; inoltre perdurano le forti pressioni interne sui prezzi. Al tempo stesso, l’inflazione ha registrato un netto calo a settembre, ascrivibile anche ai forti effetti base, e gran parte delle misure dell’inflazione di fondo ha continuato a diminuire. I passati aumenti dei tassi di interesse decisi dal Consiglio direttivo seguitano a trasmettersi con vigore alle condizioni di finanziamento, frenando in misura crescente la domanda e contribuendo pertanto alla riduzione dell’inflazione".

Tradotto: freniamo la galoppata dei tassi e valutiamo le conseguenze. Per l'eventuale discesa ci sarà da aspettare e anche e molto probabilmente anche le crescenti tensioni geopolitiche rischiano di giocare un ruolo fondamentale nel rialzo (o meno) dei prezzi.

