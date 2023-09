Benzina a 2 euro al litro, arriva il bonus di 80 euro (ma non subito)

Non si tratta più di picchi solo in determinate regioni. Il prezzo della benzina in self service supera quota 2 euro al litro in media nazionale, il gasolio tocca i massimi del 2023, nonostante il calo delle quotazioni dei prodotti raffinati (sempre comunque sopra i mille dollari la tonnellata). E' quanto emerge dalle rilevazioni di Staffetta Quotidiana. Per la benzina verde siamo ai massimi dal 15 luglio 2022, quando però era in vigore il taglio dell'accisa di 25 cent/litro (30 Iva inclusa). Allora il prezzo senza sconto avrebbe superato i 2,3 euro/litro.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 2,003 euro/litro, diesel self service a 1,938 euro/litro. Benzina servito a 2,136 euro/litro, diesel servito a 2,071 euro/litro. Gpl servito a 0,712 euro/litro, metano servito a 1,396 euro/kg, Gnl 1,265 euro/kg. Sulle autostrade invece la benzina self service è a 2,075 euro/litro (servito 2,317), il gasolio self service a 2,018 euro/litro (servito 2,269), il Gpl a 0,852 euro/litro, metano 1,521 euro/kg, il Gnl a 1,277 euro/kg.

Per dare un segnale contro il caro carburanti il governo avrebbe allo studio un bonus da 80 euro al mese per i possessori della carta "Dedicata a te" lanciata a luglio. La misura non sembra comunque destinata a diventare realtà a stretto giro di posta: secondo fonti dell'esecutivo dovrebbe infatti prendere forma solo dopo il varo della Nota di aggiornamento al Def, atteso per mercoledì 27 settembre. Questo "bonus", come anticipato da alcuni quotidiani nel weekend, dovrebbe essere caricato direttamente sulla social card "Dedicata a te", che già prevedeva un contributo unico di 382,50 euro per l'acquisto di beni e alimenti per famiglie di almeno tre componenti e un Isee fino a un massimo di 15.000 euro lordi. Si stima che del bonus benzina potranno beneficiare fino a 1,3 milioni di famiglie. Per un mese la misura costerebbe poco più di 100 milioni di soldi pubblici. Non c'è, però, nessuna ufficialità al momento.