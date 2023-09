Le regioni in cui la benzina ha superato i 2 euro al litro

Con la corsa delle quotazioni dei prodotti raffinati, continua anche quella dei prezzi dei carburanti sulla rete italiana. In particolare del gasolio che raggiunge la benzina superando i mille dollari la tonnellata per la prima volta da fine novembre 2022. Lieve aumento anche per i prezzi dei carburanti alla pompa. Brent sempre sopra i 90 dollari al barile, e si avvicina sempre più la soglia che consentirebbe di far scattare l'accisa mobile: nella media dell'ultimo bimestre il Brent è a un passo dai 77 euro, a fronte di un prezzo di riferimento nel Def di 77,4 euro al barile. Effetti che si ripercuotono sui prezzi alla pompa, dove la benzina self ha superato quota 2 euro al litro in diverse regioni, con il diesel che si avvicina sempre di più a questa soglia record.

Carburanti, i prezzi aggiornati

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Q8 registriamo un rialzo di due centesimi al litro su benzina e gasolio. Per Tamoil +1 cent/litro sulla verde e 2 cent sul diesel. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,974 euro/litro (invariato, compagnie 1,981, pompe bianche 1,956), diesel self service a 1,887 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,895, pompe bianche 1,868). Benzina servito a 2,108 euro/litro (invariato, compagnie 2,153, pompe bianche 2,017), diesel servito a 2,022 euro/litro (+1, compagnie 2,069, pompe bianche 1,928). Gpl servito a 0,708 euro/litro (invariato, compagnie 0,717, pompe bianche 0,696), metano servito a 1,394 euro/kg (invariato, compagnie 1,402, pompe bianche 1,387), Gnl 1,263 euro/kg (invariato, compagnie 1,263 euro/kg, pompe bianche 1,264 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,039 euro/litro (servito 2,290), gasolio self service 1,969 euro/litro (servito 2,224), Gpl 0,848 euro/litro, metano 1,521 euro/kg, Gnl 1,277 euro/kg.

Benzina sopra 2 euro a litro

Dopo la provincia autonoma di Bolzano, che aveva sfondato nei giorni scorsi, la soglia dei 2 euro al litro per la benzina self, per la prima volta tocca anche ad alcune regioni. A confermarlo è l'analisi dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati medi regionali del Mimit: "Oggi è la volta di Liguria e Basilicata, che arrivano rispettivamente a 2,006 e 2,002 euro al litro. Altre 3 regioni non oltrepassano quella porta, ma si attestano esattamente a 2 euro: Calabria, Sardegna e Valle d'Aosta". Le regioni più virtuose sono invece il Veneto, al primo posto con 1.961, in seconda posizione le Marche con 1,964, al terzo Umbria e Lazio, ex aequo con 1,974 euro al litro.

Per quanto riguarda il gasolio, ben 3 regioni, oltre alla provincia di Trento, sfondano oggi la soglia di 1,9 euro: Friuli Venezia Giulia, Molise e Toscana. La Lombardia passa da 1,887 di ieri a 1,900, non superando quel varco. Altre regioni sono oltre 1,9 euro al litro da giorni per un totale di 9 regioni, più le province di Bolzano e Trento. Guardando al prezzo assoluto di oggi, è sempre Bolzano ad essere la più cara (1,939 euro al litro), seguita da Liguria (1,932). Al terzo posto delle cattive, Calabria, Sardegna e Valle d'Aosta, tutte con una media di 1,924 euro al litro. Le Marche sono invece la Regione migliore, con 1,877 euro al litro, seguite da Veneto (1,879) e Lazio (1,887).

