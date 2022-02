Benzina e diesel sfondano: due euro al litro

Continuano a salire i prezzi dei carburanti. Anche il diesel in autostrada - dove la media è sopra quota 2,1 euro - ha superato la soglia dei 2 euro. Anche se restano fermi i listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, nel fine settimana è proseguito il movimento al rialzo dei prezzi sulla rete di distribuzione carburanti italiana. Lo certifica l'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico, elaborato dalla Staffetta, che vede la media della benzina self service a 1,834 euro/litro (in rialzo di 4 millesimi, con le compagnie a 1,843 euro e le pompe bianche a 1,813), il diesel a 1,710 euro/litro (+4, compagnie 1,716, pompe bianche 1,696). Il Gpl servito si attesta a 0,818 euro/litro (invariato, compagnie 0,825, pompe bianche 0,809), il metano servito a 1,772 euro/kg (-3, compagnie 1,815, pompe bianche 1,740), Gnl 2,175 euro/kg (-39, compagnie 2,190 euro/kg, pompe bianche 2,164 euro/kg).

Sulle autostrade la media della benzina self service è a 1,917 euro/litro mentre per il servito si va addirittura a 2,134, il gasolio self service 1,806 euro/litro (servito 2,030), Gpl 0,922 euro/litro, metano 2,036 euro/kg, Gnl 2,139 euro/kg.

Perché la benzina sta aumentando

Il prezzo della benzina aumenta a livello internazionale quando aumenta il costo del petrolio. Non si tratta quasi mai di sbalzi immediati. Quando sale il costo del petrolio, il costo della benzina aumenta lentamente, e quando scende il prezzo del petrolio, il prezzo della benzina scende lentamente. Il greggio infatti è una cosa, benzina e gasolio che si acquistano ai distributori un’altra. Sul prezzo alla pompa incidono, oltre al valore della materia prima, i costi di estrazione, raffinazione, stoccaggio, trasporto e il costo della distribuzione finale. Tutto ciò sommato al peso di Iva e accise. Per questo il prezzo alla pompa non può essere proporzionato alla quotazione del greggio.

Facendo calare tasse e accise in Italia il costo a litro sarebbe più basso, simile ad altri Paesi europei, anche senza arrivare ai mitologici 50 centesimi a litro di cui ciclicamente si torna a parlare (prezzo depurato da tasse e accise). Tutti i Paesi tassano il carburante, l'Italia resta in testa alla classifica per il peso fiscale a litro: un impatto di 1 euro a litro, secondo un'indagine di Federcontribuenti di qualche tempo fa. Negli Stati Uniti la benzina costa circa la metà di quanto la paghiamo noi in Italia.

Un "dramma" per agenti e rappresentanti di commercio

La "tempesta perfetta" colpisce gli agenti e rappresentanti di commercio: "Siamo ancora molto distanti dai livelli pre-pandemia del 2019 e l'unica ripresa vera che stiamo registrando, purtroppo, è quella dei costi". A lanciare l'allarme è il presidente di Fnaarc, la Federazione di categoria aderente a Confcommercio, Alberto Petranzan. Pesa sugli agenti e rappresentanti di commercio - che hanno nell'auto il loro "ufficio" con una media annua di oltre 60mila chilometri percorsi - il rincaro del carburante che si unisce al vertiginoso aumento generale dei costi. "L'incremento dei costi per gli agenti è di almeno il 30%. Salgono nominalmente anche i ricavi, ma è una crescita fittizia derivata dall'inflazione. In realtà - continua Petranzan - i nostri margini si assottigliano per la diminuzione delle vendite, la concorrenza dell'online ed anche la carenza di prodotti da vendere con i ritardi nelle forniture".

Il presidente di Fnaarc sollecita dunque interventi concreti per gli agenti e rappresentanti di commercio: "225.000 professionisti in Italia che, intermediando oltre il 70% del Pil nazionale, costituiscono il motore delle pmi". "Ed è bene ricordare - aggiunge - che siamo stati fra le categorie più colpite dalle conseguenze economiche della pandemia. Va ridotto il costo del carburante anche agendo sulle accise. I costi di trasporto - rileva - stanno subendo violenti rialzi e sono la voce di spesa più importante nel bilancio degli agenti e rappresentanti di commercio. E' perciò indispensabile calmierare i costi legati alla mobilità. Inoltre, vanno attualizzati i parametri fiscali di deducibilità dell'acquisto dell'auto perché il tetto attuale non ci consente di poter investire adeguatamente per rispondere a pieno alle nostre esigenze: dalla maggior sicurezza dell'autovettura, alle nuove tecnologie green".