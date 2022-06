Benzina ovunque oltre i 2 euro: c'è un bonus (ma non per tutti)

Brutte notizie per gli automobilisti, e soprattutto preoccupa il trend al rialzo da settimane. Il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self service torna a sfondare quota 2 euro/litro. Un livello che si era raggiunto all'inizio di marzo, quando però non era ancora in vigore il taglio dell'accisa di 30,5 centesimi al litro deciso dal governo a partire dal 22 marzo. Senza considerare lo sconto fiscale, oggi saremmo a 2,31 euro/litro. Barile scatenato con il Brent a oltre 123 dollari, mentre le quotazioni dei prodotti raffinati scendono per quanto riguarda il gasolio e salgono per la benzina.

Benzina self a 2 euro al litro ovunque

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Stessa mossa per Tamoil, mentre per Q8 registriamo un rialzo di un cent/litro su entrambi i prodotti.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 2,005 euro/litro (+23 millesimi, compagnie 2,010, pompe bianche 1,992), diesel a 1,920 euro/litro (+27, compagnie 1,928, pompe bianche 1,902). Benzina servito a 2,125 euro/litro (+16 millesimo, compagnie 2,166, pompe bianche 2,046), diesel a 2,046 euro/litro (+20, compagnie 2,092, pompe bianche 1,957). Gpl servito a 0,830 euro/litro (-1, compagnie 0,839, pompe bianche 0,820), metano servito a 1,832 euro/kg (-4, compagnie 1,881, pompe bianche 1,794), Gnl 1,990 euro/kg (-23, compagnie 2,029 euro/kg, pompe bianche 1,962 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,073 euro/litro (servito 2,301), gasolio self service 2,000 euro/litro (servito 2,231), Gpl 0,920 euro/litro, metano 2,162 euro/kg, Gnl 2,017 euro/kg.

Il prezzo della benzina aumenta a livello internazionale quando aumenta il costo del petrolio. Ma quando sale il costo del petrolio, il costo della benzina aumenta lentamente, e quando scende il prezzo del petrolio, il prezzo della benzina scende lentamente. Il greggio infatti è una cosa, benzina e gasolio che si acquistano ai distributori un’altra.

Sul prezzo alla pompa incidono, oltre al valore della materia prima, i costi di estrazione, raffinazione, stoccaggio, trasporto e il costo della distribuzione finale. A incidere tanto in Italia sul costo finale sono poi in realtà le accise e l'Iva. Su quest'ultimi elementi il governo è intervenuto con lo "sconto" fino a luglio.

C'è un bonus da 200 euro di cui si parla poco

Proprio per contrastare l’aumento dei prezzi del carburante, che dura ormai da mesi, il Governo con il decreto Ucraina bis ha introdotto un bonus benzina fino a 200 euro. Il buono benzina spetta ai dipendenti di aziende private e di datori di lavoro privati, come ad esempio gli studi professionali. Spetta ai datori di lavoro decidere se erogare o meno i buoni benzina ai propri dipendenti, così come possono deciderne la cifra che può arrivare a 200 euro ma può essere anche inferiore

I lavoratori non devono né possono presentare alcuna domanda per ottenere il buono benzina. I buoni benzina devono essere messi a disposizione dei dipendenti entro il 31 dicembre 2022, ma l’uso da parte dei lavoratori non deve avvenire entro questa data, bensì entro il limite di scadenza indicato sul buono stesso. Il bonus benzina è esente dalle imposte sui redditi da lavoro dipendente e, come specifica la relazione tecnica allegata al decreto, si affianca e non concorre alla formazione del tetto massimo previsto per i “fringe benefits”, la cui soglia è di 258,23 euro