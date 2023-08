Benzina e diesel: nuova "sorpresa" per gli automobilisti in partenza per le vacanze

Nuovo giro di rialzi sulla rete dei carburanti. Con le quotazioni internazionali che hanno continuato a crescere sulla benzina, venerdì 11 agosto si registrano nuovi aumenti anche nei distributori. A intervenire sono: Eni (+2 cent sul diesel), Tamoil (+1 cent sulla benzina, +2 cent sul diesel), Q8 (+1 cent sulla benzina, +2 cent sul diesel). In attesa di recepire gli ultimi movimenti, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa risultano dunque in leggera salita. Già prima degli ultimi rincari i prezzi erano tornato a crescere. Nel dettaglio, secondo i dati settimanali del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), in una sola settimana un pieno di verde è aumentato di 1,56 euro, e quello di gasolio di 2,52 euro. A questi rialzi si aggiungono quelli delle ultime ore. Che faranno storcere il naso agli italiani in partenza per le vacanze.

Secondo Consumerismo "i listini di benzina e gasolio si sono impennati nelle ultime settimane, sia per effetto delle quotazioni del petrolio, sia per le solite speculazione che accompagnano le partenze estive degli italiani" ha detto pochi giorni fa il presidente dell'associazione, Luigi Gabriele. "Una vera e propria stangata sulle vacanze estive delle famiglie se si considera che rispetto allo scorso mese di maggio la benzina costa oggi in media il 7,1% in più, il gasolio addirittura il 10% in più. Rincari che si aggiungono al salasso estivo determinato dai forti aumenti delle tariffe di hotel, stabilimenti balneari, ristoranti, ecc".

Il tema, com'era inevitabile, è diventato terreno di scontro politico con la senatrice del Pd Rojc che va all'attacco della maggioranza. "La trovata dei cartelli col prezzo medio regionale ha ottenuto effetto zero o contrario" ha detto Rojc, "il Governo non ha nemmeno un’idea di come frenare i rialzi e le

famiglie si impoveriscono".

I prezzi medi di benzina e diesel

Ma quali sono oggi i prezzi dei carburanti? Di fatto, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del ministero delle Imprese aggiornati alle 8 di ieri 10 agosto, la benzina in modalità servito ha ormai abbondantemente superato i due euro al litro, attestandosi a 2,073 (2,071 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 2,004 e 2,140 euro/litro (no logo 1,976). Il diesel servito costa 1,960 euro/litro (il dato precedente è di 1,956), con prezzi medi compresi tra 1,897 e 2,020 euro/litro (no logo 1,866). Chi vuole risparmiare un po' può scegliere il self service. In questo caso il prezzo media della verde è di 1,938 euro/litro, mentre il diesel si attesta a 1,825 euro.

