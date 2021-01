Cosa succede ai prezzi di benzina, diesel e Gpl

L'anno nuovo inizia con una brutta notizia per gli automobilisti italiani: il listino prezzi dei carburanti fa segnare un aumento da parte di Q8 di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina, gasolio e Gpl, con Tamoil che invece ha modificato al rialzo di 2 centesimi il prezzo del Gpl. A cosa dobbiamo queste variazioni? Dopo aver superato i 56 dollari alla chiusura di venerdì, questa mattina il Brent ha ripiegato sui 55. La settimana ha chiuso al rialzo anche per le quotazioni dei prodotti raffinati e, conseguentemente, per i prezzi dei carburanti alla pompa.

Benzina, diesel e Gpl: i prezzi aggiornati

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,449 euro/litro (+6 millesimi, compagnie 1,459 pompe bianche 1,425), diesel a 1,326 euro/litro (+7, compagnie 1,335, pompe bianche 1,301). Benzina servito a 1,586 euro/litro (+6, compagnie 1,636, pompe bianche 1,483), diesel a 1,467 euro/litro (+7, compagnie 1,519, pompe bianche 1,359). Gpl servito a 0,614 euro/litro (+7, compagnie 0,624 pompe bianche 0,601), metano servito a 0,975 euro/kg (-2, compagnie 0,982, pompe bianche 0,970), Gnl 0,921 euro/kg (compagnie 0,918 euro/kg, pompe bianche 0,924 euro/kg).

Benzina, diesel e Gpl: i prezzi in autostrada

Questi i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,551 euro/litro (servito 1,793), gasolio self service 1,437 euro/litro (servito 1,696), Gpl 0,719 euro/litro, metano 1,064 euro/kg, Gnl 0,889 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di venerdì: benzina a 310 euro per mille litri (+10, valori arrotondati), diesel a 312 euro per mille litri (+6, valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1.038,26 euro per mille litri, diesel a 929,53 euro per mille litri.