Benzina, diesel e Gpl, fine della tregua: i prezzi tornano a "muoversi"

Non è durata molto la tregua sui prezzi consigliati dei carburanti dei maggiori marchi disponibili sulla rete italiana. I listini sono tornati a 'muoversi' verso l'alto: una pessima notizia per gli automobilisti italiani costretti a spostarsi per lavoro o per necessità. Dietro l'aumento dei prezzi per benzina, gasolio e Gpl c'è l'improvvisa risalita delle quotazioni dei prodotti raffinati nel Mediterraneo, a cui i listini hanno risposto quasi immediatamente. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina, gasolio e Gpl.

Benzina, diesel e Gpl: i prezzi aggiornati

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,396 euro/litro (invariato, compagnie 1,403 pompe bianche 1,378), diesel a 1,261 euro/litro (invariato, compagnie 1,269, pompe bianche 1,239). Benzina servito a 1,537 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,584, pompe bianche 1,436), diesel a 1,408 euro/litro (+1, compagnie 1,458, pompe bianche 1,299). Gpl servito a 0,581 euro/litro (invariato, compagnie 0,589, pompe bianche 0,570), metano servito a 0,977 euro/kg (invariato, compagnie 0,985, pompe bianche 0,972), Gnl 0,919 euro/kg (compagnie 0,910 euro/kg, pompe bianche 0,926 euro/kg).

Questi i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,501 euro/litro (servito 1,757), gasolio self service 1,375 euro/litro (servito 1,652), Gpl 0,679 euro/litro, metano 1,068 euro/kg, Gnl 0,882 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 246 euro per mille litri (+5, valori arrotondati), diesel a 255 euro per mille litri (+6, valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 974,27 euro per mille litri, diesel a 872,76 euro per mille litri.