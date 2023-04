C'è un motivo preciso se oggi fare benzina e diesel costa un po' meno

Perché oggi fare benzina e diesel costa un po' meno rispetto a qualche mese fa? I prezzi dei carburanti ai distributori sono in ribasso dopo il tonfo delle quotazioni internazionali del petrolio, con il Brent che ha chiuso ieri sopra gli 81 dollari e i prodotti raffinati in caduta libera. È questo il motivo per cui scendono le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, in particolare per quanto riguarda il gasolio in modalità self service. Il Brent è la tipologia di petrolio maggiormente scambiata nel mondo e presa come riferimento da molte imprese del settore. Il Brent (estratto nel mare del Nord) e il Wti (West Texas intermediate, estratto nel sud degli Stati Uniti) sono le due principali varietà di greggio, i due panieri che vengono presi come riferimento dagli investitori e/o speculatori di tutto il mondo.

Oggi, venerdì 21 aprile, si registrano infatti nuovi ribassi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, con effetti diretti sui prezzi praticati ai distributori. Andando più nel dettaglio, secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, stamattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e di due centesimi al litro quelli del gasolio. Per IP, invece, si registra un ribasso di 1,5 centesimi al litro sulla benzina e di un centesimo al litro sul gasolio. Per Q8 e Tamoil meno un centesimo al litro su benzina e gasolio.

Non si tratta di ribassi sostanziosi, ma il trend va avanti da qualche giorno. Una buona notizia per i ponti del 25 aprile e del 1° maggio quando, secondo i dati forniti da Autostrade per l'Italia, oltre 12 milioni di persone si metteranno in viaggio per le festività. Non è da escludere, tuttavia, che i prezzi dei carburanti possano subire aumenti nei prossimi giorni. Sta di fatto che le medie dei prezzi praticati su circa 18mila impianti, comunicati dai gestori all'osservatorio prezzi del ministero dello sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, alle 8 di ieri mattina erano le seguenti:

benzina self service a 1,886 euro/litro (meno un millesimo, compagnie 1,887, pompe bianche 1,884);

diesel a 1,760 euro/litro (meno tre, compagnie 1,763, pompe bianche 1,753);

benzina servito a 2,022 euro/litro (meno uno, compagnie 2,061, pompe bianche 1,943);

diesel a 1,900 euro/litro (meno tre, compagnie 1,942, pompe bianche 1,816);

gpl servito a 0,773 euro/litro (meno uno, compagnie 0,781, pompe bianche 0,762);

metano servito a 1,657 euro/kg (meno uno, compagnie 1,650, pompe bianche 1,664);

gnl 1,539 euro/kg (meno uno, compagnie 1,533 euro/kg, pompe bianche 1,544 euro/kg).

Questi invece sono i prezzi medi sulle autostrade: