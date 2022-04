Benzina e diesel: è un buon momento per fare il pieno

Continua a scendere il prezzo di benzina e diesel: le medie nazionali in modalità self service si attestano intorno a 1,7 euro/litro o poco sotto, sul servito siamo invece a 1,9 euro/litro. Va però ricordato che sul costo dei carburanti incide lo sconto di 25 centesimi per litro introdotto dal governo con un decreto, proprio per far fronte alle difficoltà di automobilisti e autotrasportato. Se non ci fosse la "mano" dello Stato, le quotazioni sarebbero ben più alte arrivando a sfiorare i due euro al litro in modalità self. L'esecutivo ha deciso di prorogare lo sconto al distributore per altri dieci giorni, con una situazione che dovrebbe quindi restare stazionaria almeno fino al 2 maggio.

Ad annunciare la decisione è stato il ministro dell'Economia Daniele Franco, che ha spiegato che con la firma di un decreto ministeriale è stato "esteso di 10 giorni l'abbattimento di 25 centesimi sulle accise della benzina e del gasolio, utilizzando il sovragettito Iva come consentito dalla normativa, quindi fino al 2 maggio". Ma la crisi è tutt'altro che alle spalle. E il tema del caro-benzina si riproporrà giocoforza nelle prossime settimane. Intanto tornano a scendere le quotazioni dei prodotti raffinati, mentre il Brent si attesta a 101 dollari.

Carburanti: ecco i prezzi aggiornati

Di seguito riportiamo le medie dei prezzi dell'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico, elaborati dalla Staffetta Quoridiana:

benzina self service a 1,768 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 1,771 pompe bianche 1,761)

diesel a 1,763 euro/litro (-5, compagnie 1,764, pompe bianche 1,761).

gpl servito a 0,853 euro/litro (-1, compagnie 0,854, pompe bianche 0,852)

metano servito a 2,226 euro/kg (-5, compagnie 2,325, pompe bianche 2,149)

gnl 2,801, euro/kg (+3, compagnie 2,824 euro/kg, pompe bianche 2,782 euro/kg).



Questi sono i prezzi sulle autostrade: