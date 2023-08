Benzina e diesel, stangata sul rientro: le regioni più care

"Stangata per il rientro dalle vacanze". I prezzi di benzina e diesel continuano a salire, colpendo inevitabilmente le famiglie al rientro dalle ferie o che hanno deciso soltanto adesso di raggiungere le località di villeggiatura. Secondo i dati settimanali del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, nell'ultima settimana il prezzo della benzina in modalità self service è salito ancora attestandosi a 1,946 euro al litro, con il gasolio a 1,845 euro al litro.

Benzina e diesel, stangata sul rientro dalle vacanze

Un nuovo incremento denunciato da Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori (Unc): "In una sola settimana un pieno da 50 litri costa 36 cent in più per la benzina self e 88 cent per il gasolio. Nel mese di agosto un litro di benzina è rincarato di quasi 5 cent, con un rialzo del 2,5%, pari a 2 euro e 41 cent per un pieno, mentre il gasolio costa quasi 10 cent al litro in più, con un balzo del 5,7%, pari a 4 euro e 96 cent a rifornimento, pari su base annua a 119 euro per una famiglia che fa due pieni al mese".

"Il flop del governo sull'esposizione del prezzo medio regionale, che a dire dell'esecutivo doveva servire a ridurre i prezzi, è ancora più lampante se si considerano le medie regionali - aggiunge il presidente Unc - Nonostante dopo il 16 agosto l'impennata dei prezzi abbia subito un rallentamento, dal 1° agosto ad oggi il prezzo medio in autostrada della benzina self è rincarato di 3,4 cent al litro, pari a 1 euro e 70 centesimi per un pieno di 50 litri. Va ancora peggio per il gasolio che balza di 7,8 cent al litro, pari a 3 euro e 90 cent a rifornimento".

La classifica delle regioni con il pieno più caro

Per la benzina self, rispetto alle regioni e province autonome, secondo l'elaborazione effettuata dall'Unione nazionale consumatori sui dati medi del Mimit, è il Molise la regione dove il pieno di carburante ha subito il maggior incremento di prezzo: 2 euro e 20 cent. Al 2° posto delle cattive Bolzano dove un rifornimento di benzina costa rispetto all'inizio del mese 1 euro e 95 cent in più. Al terzo posto la Campania con 1 euro e 85 cent a pieno. Guardando al prezzo assoluto, dopo le autostrade è Bolzano ad avere il costo al litro maggiore (1,984 euro), seguita dalla Basilicata (1,971) e dalla Puglia (1,969).

Anche per il gasolio la regione meno virtuosa resta il Molise con un salto di 4 euro e 50 cent per un rifornimento. Al secondo posto la Campania: 4,35 euro. Medaglia di bronzo per Bolzano, con 4 euro e 30 cent. In valore assoluto, però, anche per il gasolio è sempre Bolzano la più cara (1,890 euro al litro), seguita da Calabria (1,874) e Valle d'Aosta ex aequo con la Liguria (1,872).

