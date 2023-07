Benzina e diesel, i prezzi "corrono": è la stangata per le vacanze

Benzina ai massimi da aprile, gasolio mai così caro dai primi di marzo. I prezzi dei carburanti continuano a correre insieme a quelli dei prodotti raffinati, generando una nuova raffica di aumenti per i prezzi praticati sulla rete italiana. A spingere è il calo delle scorte Usa di prodotti raffinati, insieme alle fermate di alcune raffinerie in Europa, Stati Uniti e Asia. Il Brent intanto punta gli 83 dollari. Ne consegue un nuovo giro di rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, e rialzi anche per i prezzi delle pompe bianche. Salgono con forza le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa: la benzina in "fai da te" supera quota 1,88 euro/litro, ai massimi esattamente da un anno fa, quando però era in vigore lo sconto sull'accisa di 30 centesimi al litro. Il gasolio è a 1,73 euro/litro, ai massimi dallo scorso aprile. Nuovi incrementi che arrivano proprio nel periodo delle vacanze: tra esodo e controesodo la spesa stimata degli italiani sarà di circa 800 milioni di euro.

Benzina e diesel, i prezzi aggiornati

Secondo le ultime rilevazioni di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio, mentre per Q8 si registra un rialzo di un centesimo al litro su benzina e gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,882 euro/litro (+9 millesimi, compagnie 1,889, pompe bianche 1,866), diesel self service a 1,730 euro/litro (+9, compagnie 1,738, pompe bianche 1,712). Benzina servito a 2,014 euro/litro (+8, compagnie 2,058, pompe bianche 1,926), diesel servito a 1,866 euro/litro (+9, compagnie 1,912, pompe bianche 1,774). Gpl servito a 0,701 euro/litro (invariato, compagnie 0,711, pompe bianche 0,688), metano servito a 1,417 euro/kg (-4, compagnie 1,424, pompe bianche 1,410), Gnl 1,243 euro/kg (-1, compagnie 1,253 euro/kg, pompe bianche 1,237 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,954 euro/litro (servito 2,200), gasolio self service 1,812 euro/litro (servito 2,075), Gpl 0,834 euro/litro, metano 1,539 euro/kg, Gnl 1,312 euro/kg.

L'allarme del Codacons

Prezzi alle stelle che coincidono con il periodo in cui la maggior parte delle famiglie italiane si mette in viaggio per le vacanze estive. Un periodo di relax e spensieratezza, su cui aleggia l'ombra della "stangata", come denunciato da Carlo Rienzi, presidente del Codacons: "Come puntualmente si verifica ogni anno, in occasione delle partenze estive degli italiani i listini di benzina e gasolio salgono repentinamente. I prezzi della verde sono tornati ai livelli di un anno fa, ma raggiungono punte di 2,2 euro in autostrada, portando il costo di un pieno a toccare quota 110 euro".

"Se poi si allarga il confronto allo stesso periodo del 2021 - conclude RIenzi - si scopre che benzina e gasolio costano oggi circa il 14% in più, con un aggravio di spesa di oltre 11 euro a pieno. Considerato che milioni di cittadini si sposteranno in auto durante le prossime settimane e dovranno far fronte ai rifornimenti per l’esodo e il contro-esodo, la stangata raggiungerà la ragguardevole cifra di 800 milioni di euro a titolo di maggiore spesa per il carburante rispetto a due anni fa".

Monitoraggio contro la speculazione

Con i prezzi che aumentano in specifici momenti del'anno si sempre largo anche il sospetto delle speculazioni. Per questo motivo il Mimit, ministero delle Imprese e del Made in Italy, sta monitorando con attenzione l'evoluzione del mercato dei carburanti: "Stiamo assistendo negli ultimi giorni a incrementi sia delle quotazioni internazionali sia dei prezzi alla pompa". Questi ultimi, sulla base dei dati definitivi di ieri dell’Osservatorio prezzi carburanti, hanno raggiunto valori medi di 1,89 €/lt per la benzina e di 1,74 €/lt per il gasolio (con aumenti di oltre 3 centesimi nell’ultima settimana).

"Si tratta di una accelerazione di una fase di aumento avviata a metà maggio che, soprattutto per la benzina, sta riportando i prezzi ai livelli di metà aprile - si legge nella nota del Mimit - Le attuali dinamiche alla pompa risultano tuttavia coerenti con quanto si sta osservando nei mercati internazionali, su cui peraltro anche negli ultimi giorni si stanno verificando ulteriori accelerazioni delle quotazioni sia del petrolio sia dei prodotti raffinati. Nonostante dall’inizio del 2023 - sottolinea la nota - il prezzo industriale di benzina e gasolio, al netto quindi della tassazione, in Italia sia stabilmente più basso di quello in Spagna, Germania e Francia, le recenti tensioni rendono necessarie la massima attenzione e la prosecuzione del monitoraggio quotidiano dei prezzi nelle varie fasi della filiera, con l’obiettivo di verificare l’assenza di fenomeni speculativi in prossimità delle settimane di massima concentrazione degli spostamenti da parte degli italiani".

