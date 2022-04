Benzina e diesel, la tregua è già finita: tornano i rincari

Tornano a salire i prezzi dei carburanti sulla rete italiana. Dopo una tregua, purtroppo non molto duratura, in cui i listini sono hanno fatto registrare dei cali, nella giornata di oggi i rincari sono tornati protagonisti. La principale causa di questi nuovi aumenti per benzina e diesel è la spinta del balzo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, con il Brent in aumento a 105 dollari.

Benzina e diesel, nuovi rincari: i prezzi aggiornati

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio. Per IP registrato un rialzo di un cent/litro su benzina e gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,779 euro/litro (+5 millesimi, compagnie 1,784 pompe bianche 1,767), diesel a 1,784 euro/litro (+5, compagnie 1,787, pompe bianche 1,777). Benzina servito a 1,914 euro/litro (+9, compagnie 1,957 pompe bianche 1,829), diesel a 1,921 euro/litro (+8, compagnie 1,964, pompe bianche 1,838).

Gpl servito a 0,853 euro/litro (invariato, compagnie 0,854, pompe bianche 0,852), metano servito a 2,185 euro/kg (-4, compagnie 2,274, pompe bianche 2,116), Gnl 2,812 euro/kg (-2, compagnie 2,798 euro/kg, pompe bianche 2,824 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,861 euro/litro (servito 2,083), gasolio self service 1,870 euro/litro (servito 2,098), Gpl 0,931 euro/litro, metano 2,732 euro/kg, Gnl 2,949 euro/kg.