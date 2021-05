Benzina e diesel, i prezzi tornano a muoversi (e non è una bella notizia)

È finito il periodo di calma piatta sui listini dei carburanti sulla rete italiana. Dopo i rialzi relativi alle quotazioni dei prodotti raffinati, ''l'onda'' è arrivata anche sui prezzi di benzina e diesel consigliati alla pompa. Secondo i dati della consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina IP ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Benzina e diesel, i prezzi aggiornati

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,582 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,588, pompe bianche 1,566), diesel a 1,443 euro/litro (+1, compagnie 1,452, pompe bianche 1,418). Benzina servito a 1,714 euro/litro (invariato, compagnie 1,759, pompe bianche 1,619), diesel a 1,583 euro/litro (invariato, compagnie 1,634, pompe bianche 1,475). Gpl servito a 0,656 euro/litro (invariato, compagnie 0,666, pompe bianche 0,642), metano servito a 0,975 euro/kg (invariato, compagnie 0,980, pompe bianche 0,970), Gnl 0,933 euro/kg (compagnie 0,941 euro/kg, pompe bianche 0,927 euro/kg).

Questi i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,680 euro/litro (servito 1,890), gasolio self service 1,552 euro/litro (servito 1,801), Gpl 0,754 euro/litro, metano 1,061 euro/kg, Gnl 0,939 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 424 euro per mille litri (+6, valori arrotondati), diesel a 397 euro per mille litri (+6, valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1.152,44 euro per mille litri, diesel a 1.014,03 euro per mille litri.