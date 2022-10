Carburanti, la settimana inizia con una buona notizia (soprattutto sul gasolio)

Dopo settimane di rincari continui, finalmente sono tornati a scendere con decisione i prezzi dei carburanti alla pompa, sia per la benzina che, soprattutto, per quanto riguarda il gasolio. Sui mercati petroliferi internazionali la quotazione della benzina ha chiuso la settimana passata in calo, mentre il diesel è tornato a salire. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di quattro quelli del gasolio.

Benzina e gasolio, i prezzi aggiornati

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,685 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,688, pompe bianche 1,679), diesel a 1,869 euro/litro (-6, compagnie 1,870, pompe bianche 1,866). Benzina servito a 1,829 euro/litro (-4, compagnie 1,874, pompe bianche 1,742), diesel a 2,010 euro/litro (-5, compagnie 2,051, pompe bianche 1,926). Gpl servito a 0,774 euro/litro (invariato, compagnie 0,780, pompe bianche 0,766), metano servito a 2,417 euro/kg (-47, compagnie 2,499, pompe bianche 2,352), Gnl 2,877 euro/kg (-34, compagnie 2,972 euro/kg, pompe bianche 2,813 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,793 euro/litro (servito 2,054), gasolio self service 1,964 euro/litro (servito 2,221), Gpl 0,865 euro/litro, metano 2,976 euro/kg, Gnl 2,976 euro/kg.