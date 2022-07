Benzina e diesel: buone notizie, i prezzi continuano a scendere

I timori di una recessione economica mondiale raffreddano i prezzi del petrolio, facendo scendere le quotazioni del Brent a 97,5 dollari al barile (-1% circa) e quelle del WTI sotto i 95 dolllari (-0,7%). Di conseguenza i prezzi dei carburanti continuano a diminuire, con Eni e IP che tagliano i prezzi raccomandati di benzina e diesel sulla rete italiana rispettivamente di 1 e 3 cent. È quanto emerge dalla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana.

Con lo scioglimento del Parlamento si guarda con apprensione al nuovo decreto aiuti, nel quale dovrebbe trovare spazio anche un'ulteriore proroga al taglio di 30 centesimi sulle accise dei carburanti, allungato già dal 2 al 21 agosto. Per il momento, infatti, è del tutto impensabile che ciò non avvenga visto che la stangata ai distributori coinciderebbe proprio con il rientro dalle vacanze estive degli italiani. Guardando più in là, ci si chiede se di proroga in proroga si arriverà a coprire tutto il tempo che manca fino all'insediamento di un nuovo governo.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri 24 luglio: il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,941 euro/litro (1,968 il valore di venerdì), con i diversi marchi compresi tra 1,925 e 1,967 euro/litro (no logo 1,933). Per ilo diesel, il prezzo medio praticato al self è 1,904 euro/litro (1,926 il dato precedente), con le compagnie tra 1,891 e 1,925 euro/litro (no logo 1,901).

Per quanto riguarda il servito, il prezzo medio praticato per la benzina si posiziona a 2,080 euro/litro (contro 2,111), con gli impianti colorati che praticano prezzi tra 2,016 e 2,135 euro/litro (no logo 1,985). La media del diesel servito è 2,046 euro/litro (2,072 il dato precedente), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,984 e 2,101 euro/litro (no logo 1,953). I prezzi praticati del Gpl si attestano tra 0,826 a 0,843 euro/litro (no logo 0,811). Infine il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,028 e 2,343 (no logo 2,170).