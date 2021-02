Benzina, diesel e Gpl: giro di rialzi per i carburanti

La corsa al barile ha provocato un rincaro per i prezzi consigliati alla pompa: ecco i listini aggiornati della Staffetta Quotidiana

Brutte notizie per gli automobilisti italiani: tra ieri e oggi è stato registrato un rialzo dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa sulla rete nazionale. Un rincaro provocato dalla corsa al barile con il Brent a un passo dai 59 dollari e le quotazioni dei prodotti raffinati che corrono. Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina IP ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina, gasolio e Gpl. Per Tamoil registriamo un rialzo di due cent/litro sulla verde e di un cent sul diesel. Per Q8 +1 cent/litro sul Gpl.

Benzina, diesel e Gpl: prezzi aggiornati

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,479 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,487, pompe bianche 1,458), diesel a 1,352 euro/litro (+1, compagnie 1,361, pompe bianche 1,329).

Benzina servito a 1,614 euro/litro (invariato, compagnie 1,662, pompe bianche 1,514), diesel a 1,492 euro/litro (invariato, compagnie 1,543, pompe bianche 1,386). Gpl servito a 0,629 euro/litro (+1, compagnie 0,637 pompe bianche 0,619), metano servito a 0,975 euro/kg (-1, compagnie 0,981, pompe bianche 0,969), Gnl 0,932 euro/kg (compagnie 0,927 euro/kg, pompe bianche 0,935 euro/kg).

Questi i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,582 euro/litro (servito 1,817), gasolio self service 1,467 euro/litro (servito 1,722), Gpl 0,729 euro/litro, metano 1,067 euro/kg, Gnl 0,932 euro/kg.