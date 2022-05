Caro benzina, che stangata

Il prezzo della benzina continua a crescere. Nonostante il taglio delle accise, oggetto di una recente proroga fino all'8 luglio, un litro di verde costa oggi 1,854 euro al litro. I conti sono presto fatti: senza lo "sconto" di 30,5 centesimi la benzina costerebbe 2,159 euro/litro. Un valore che però non include neppure i rialzi registrati questa mattina sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha infatti aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina. Stessa mossa per Tamoil. Per IP e Q8 registriamo invece un rialzo di 2 cent/litro sulla benzina e di un cent/litro sul gasolio.

Proprio il prezzo del diesel nei giorni scorsi aveva subito una leggera flessione, oggi però il trend è nuovamente al rialzo. Per quanto riguarda la "verde" invece è notte fonda: senza il decreto taglia accise la media nazionale in self service sarebbe molto vicina al record dello scorso 17 marzo, quando un litro di benzina costava 2,219 euro/litro. Non parliamo neanche del "servito": in questo caso, se non ci fosse lo sconto di 30,5 cent, il prezzo sarebbe molto vicino ai 2,3 euro al litro (per la precisione 2,288). Insomma, il costo dei carburanti, in primis la "verde", è ancora fuori controllo. E l'8 luglio, cioè tra un mese e mezzo, scade anche l'ultimo decreto varato dall'esecutivo per calmierare i prezzi.

Caro carburanti: quanto costano benzina e diesel

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti:

benzina self service a 1,854 euro/litro (+18 millesimi, compagnie 1,859, pompe bianche 1,842)

diesel a 1,836 euro/litro (+6, compagnie 1,841, pompe bianche 1,823).

benzina servito a 1,983 euro/litro (+17, compagnie 2,027, pompe bianche 1,899)

diesel a 1,970 euro/litro (+7, compagnie 2,016, pompe bianche 1,882)

gpl servito a 0,838 euro/litro (invariato, compagnie 0,845, pompe bianche 0,831)

metano servito a 1,874 euro/kg (+2, compagnie 1,935, pompe bianche 1,827)

gnl 2,105 euro/kg (-10, compagnie 2,140 euro/kg, pompe bianche 2,077 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: