“Dentro la Spesa Intelligente” tra qualità, convenienza e rispetto per l'ambiente

Eliminare qualsiasi spreco di risorse, per reinvestirle in un’offerta migliore. Ha un’identità precisa il percorso sostenibile del noto discount, specialista e leader italiano del settore, che nella seconda edizione del Bilancio di Sostenibilità “Dentro la Spesa Intelligente” racconta come si concretizza il suo approccio alla sostenibilità, in linea con il suo posizionamento di massima efficienza.

Eurospin e la mission verso la sostenibilità

In continua espansione sul territorio italiano, con una media di 50 aperture all’anno, Eurospin si colloca al primo posto nel canale discount del nostro Paese. La missione di Eurospin si riassume nel concetto di “spesa intelligente” che punta verso la sostenibilità, offrendo prodotti di qualità alla massima convenienza tutti i giorni, ponendosi in questo modo come prima scelta per i consumatori italiani nel rapporto qualità/prezzo.

Eurospin ha da sempre dedicato la massima attenzione al rispetto per l'ambiente e alla ricerca di prodotti di qualità, selezionando attentamente materie prime e fornitori. La commercializzazione avviene attraverso i marchi di proprietà Eurospin, che sono un importante asset dell’azienda e ne incarnano pienamente i valori. Solo dopo rigorose verifiche e controlli approfonditi i prodotti possono entrare a far parte dell’assortimento Eurospin. Oltre ai prodotti confezionati freschi e secchi, nei negozi Eurospin sono presenti i reparti freschissimi macelleria e ortofrutta. In molti punti vendita trovano spazio gastronomie, reparti di pane e pescherie. Inoltre, Eurospin propone regolarmente prodotti non alimentari di largo consumo in promozione.

Il Bilancio di Sostenibilità

Con obiettivi di sostenibilità e qualità alla portata di tutti, è stato realizzato il Bilancio di Sostenibilità 2022 di Eurospin. “Il nostro percorso di sostenibilità è un viaggio “Dentro la Spesa Intelligente”, perché nasce da una scelta razionale, quella di assicurare alle persone un’alimentazione di buon livello qualitativo tutti i giorni - spiega Alessandro Penasa, presidente Eurospin Italia -. I nostri impegni nascono dalla volontà di evitare tutti quegli sprechi che non aggiungono valore, ma anzi tolgono risorse che vogliamo investire in un’offerta migliore”.

Il secondo report, pubblicato dall’insegna, declina i risultati in sei pilastri: identità, con 1.189 punti vendita, l'insegna Eurospin ha generato nel 2022 ricavi per 9,3 miliardi di euro, confermando la solidità economica dell’impresa; persone, offerta di lavoro in crescita del 13%, con 18.633 dipendenti; filiera produttiva, 93% acquisti di freschi e freschissimi da fornitori italiani; clienti, +96% aumento delle vendite dei prodotti della linea Amo Essere, dedicata a ogni esigenza alimentare, rispetto al 2021; ambiente, con il 44% del fabbisogno energetico coperto da energia rinnovabile (+24% sul 2020) e territorio, con 3,5 milioni di euro donati a sostegno di iniziative solidali.

L’ottimizzazione della logistica ha inoltre permesso di evitare 9.245 viaggi in un solo anno, pari a 1.118.695 km, l’equivalente di 28 giri del mondo. I sistemi di telegestione usati da Eurospin nel 2022 hanno permesso di ridurre dell’8% il consumo elettrico necessario ai sistemi di refrigerazione nei punti vendita e la scelta di pesare l’ortofrutta in cassa ha evitato la stampa di 197 milioni di etichette in plastica.

Sul tema della plastica, uno dei rifiuti più temibili a livello ambientale, gli impegni presi negli ultimi due anni hanno permesso di evitare 3.600 tonnellate di plastica vergine. Importanti passi avanti sono stati fatti anche nel risparmio di carta: la stampa dei volantini, infatti, è passata da 278 milioni di copie l'anno nel 2021 a 261 milioni nel 2022, con una diminuzione del 6% a favore della versione digitale.

La seconda edizione del Bilancio di Sostenibilità, che riguarda i periodi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, è stato redatto in conformità ai “Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards” definiti nel 2021 dal Global Reporting Initiative (GRI), secondo l’opzione “in accordance”. La realizzazione e la stampa del Report sono a Impatto Zero di LifeGate, la prima iniziativa al mondo per l’attuazione volontaria del Protocollo di Kyoto che calcola, riduce e compensa le emissioni di CO₂.