Bolletta da 11.731 euro: "Un'altra botta così e dovrò aumentare il costo della pizza"

Bollette da incubo. Il costo dell'energia è una mazzata per le famiglie, ma lo è ancora di più per chi ha un'attività da mandare avanti, per tutte quelle piccole e medie imprese che devono fare i conti con i rincari vertiginosi degli ultimi mesi. Marco Manzi, proprietario della Pizzeria Giotto di Firenze, dovrà sborsare 11.731,51 euro solo per l'elettricità. Periodo di fatturazione: un mese, dall'1 al 31 luglio. "Sia chiaro, lungi da me dal voler fare un post politico. Sta di fatto però che forse c'è un'emergenza di cui si sta parlando davvero troppo poco" si sfoga in un post su Facebook. La bolletta della luce "che prima era di cerca 4000 euro, adesso è arrivata a 11.000 euro. Ripeto: undicimila euro. È molto più del doppio".

Quasi il triplo, in effetti. "Non è nostro stile lamentarci pubblicamente - dice l'imprenditore - ma se la mia denuncia qui può servire a far riflettere chi di competenza, allora eccomi. Ci sono piccole e medie imprese che si stanno arrendendo. Non possiamo permetterlo. Noi continueremo a lottare con il vostro sostegno, ma personalmente vi lascio con una domanda: quanto costa in questo paese inseguire i propri sogni?".

Il peso delle bollette nell'economia di un'attività è diventato insostenibile, conferma il ristoratore al collega Andrea Guida di FirenzeToday: "Io ho la fortuna di avere le spalle forti grazie al mio passato, ma penso a molti miei colleghi, che magari non lavorano come lavoro io, come fanno ad arrivare a fine mese? Ci devono essere delle tutele, qualcuno deve fare qualcosa".

Tra poche settimane l'Italia cambierà di nuovo governo, ma l'imprenditore non riesce proprio a vedere il bicchiere mezzo pieno. "Penso che non cambierà niente come ormai da tanti anni. Il marciume è dappertutto. Chi ci rimette siamo sempre noi e il cliente finale. Se il prossimo mese mi arriverà ancora una botta del genere sarò costretto ad aumentare almeno di un euro il costo finale per il cliente".