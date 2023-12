Bolletta dell’acqua sempre più salata: le città dove si spende di più

L’acqua che sgorga dai rubinetti delle nostre case sta diventando sempre più cara, con cifre che si aggirano sui 500 euro l’anno per una famiglia di tre persone. La situazione però varia da città a città, con punte massime che arrivano anche oltre gli 800 euro. Vediamo dove si registrano le tariffe più alte.

Acqua di casa sempre più salata: 466 euro l’anno a famiglia

Bollette più care anche per l’acqua potabile, con rincari medi del 9,5 per cento negli ultimi due anni (da dicembre 2021 a oggi) contro il +9,7 per cento degli ultimi quattro anni. Secondo un’indagine di Altroconsumo una famiglia media composta da tre persone che consuma 182 metri cubi l’anno, vale a dire 166 litri al giorno a testa, arriva a spendere 466 euro per la bolletta dell’acqua, ma le cifre variano (e anche di molto) da città a città, Nel Centro Italia si registrano le tariffe più alte.

A Bolzano acqua più cara del 35 per cento in due anni

L’acqua potabile rincara un po’ ovunque, con punte del 35% in alcune città. Negli ultimi due anni la bolletta è rimasta invariata a Catanzaro mentre a Bari ha registrato solo un aumento dell’1 per cento. I maggiori rincari si registrano invece a Bolzano +35,4 per cento, mentre a Torino, Trento e L’Aquila si registra un +17 per cento. Poi Milano (16,4 per cento), Genova (14,4 per cento) e Ancona (13,7 per cento).

Nonostante gli aumenti Milano risulta essere la città con la tariffa idrica più bassa del campione, con meno di un euro al metro cubo (89 centesimi per la precisione). A Roma l’acqua costa il doppio, mentre a Siena il prezzo è di oltre quattro volte superiore (4,45 euro). Ma allora quanto spende una famiglia di tre persone per la bolletta dell’acqua?

La Toscana si conferma la regione con l’acqua più costosa

In media gli italiani all’anno spendono circa 466 euro per la bolletta dell’acqua, ma la cifra va dai 163 euro l’anno di Milano agli oltre 800 euro di Siena. Il 42 per cento del campione analizzato dall’associazione spende dai 370 ai 500 euro mentre il 25 per cento tra i 500 e i 700 euro. Il record della bolletta dell’acqua più cara in Italia spetta a Siena con 810 euro, seguita da Grosseto con 806 euro. Allargando lo sguardo alle macroaree del Paese, possiamo dire che l’acqua è mediamente più cara nelle città del Centro Italia (la Toscana è la regione con l’acqua più costosa), mentre la media di quelle del Nord e del Sud è paragonabile.

Resta invece il divario tra Nord e Sud sul problema delle falle degli acquedotti, con le perdite della rete idriche che risultano essere ancora ferme al 42% dell’acqua immessa in rete. Al Sud però si registrano perdite maggiori rispetto al Nord: tra il 45 e il 54 per cento contro il 22 per cento della Valle d’Aosta, la regione più virtuosa d’Italia.

