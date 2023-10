Torna a correre il prezzo del gas: "Per le famiglie 1.459 euro l'anno"

L'autorità di regolamentazione dell'energia (Arera) aggiorna il costo dell'energia con la bolletta in tutela del gas valida per i consumi di settembre che segna un aumento del 4,8% rispetto al mese di agosto.

L'aumento è determinato interamente dall'aumento della spesa per la materia gas naturale (+4,8%) mentre rimangono invariati gli oneri legati alla spesa per il trasporto e la misura. Confermati per settembre e per tutto il 2023 l'azzeramento degli oneri generali e la riduzione Iva al 5%, come anche per la gestione calore e teleriscaldamento.

La spesa gas per la famiglia tipo tra ottobre 2022 e settembre 2023 risulta di 1.459 euro circa, al lordo delle imposte, in calo del 13,9% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente.

Bene ricordare come il Decreto legge Energia, approvato dal Consiglio dei ministri il 25 settembre, prevede da ottobre a dicembre un contributo straordinario (crescente con il numero dei componenti familiari) per chi già riceve il bonus elettrico, cioè le famiglie con livello Isee fino a 15.000 euro (30.000 euro per le famiglie numerose). Lo stanziamento totale è di 300 milioni di euro.