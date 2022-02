Bolletta della luce da 6mila euro: "Ecco come affossare un'azienda, ora devo licenziare"

L'ultima bolletta dell'energia elettrica è stata una mazzata: ben 6.257 euro tra consumi effettivi e tasse. Una cifra da capogiro. Il costo della luce rischia di mandare all'aria le attività di Peppe Mattu, titolare di alcune rivendite di elettrodomestici a Pratosardo, nella zona industriale di Nuoro. "Sono 208 euro al giorno, sarò costretto a mandare a casa tre padri di famiglia", ha detto l'uomo, imprenditore da 42 anni e socio di una storica azienda di elettrodomestici. "Se questa dovesse essere la nuova realtà, mi troverei costretto a tagliare tre unità di personale", ha aggiunto Mattu, a suo dire obbligato a scegliere di "sacrificare" alcuni dipendenti per poter pagare le bollette e per riuscire ad allontanare lo spettro del fallimento.

Seimila euro di bolletta della luce per un imprenditore: "Costretto a licenziare"

Pare non sia bastato cercare di prevenire la bastonata del rincaro: "Nei mei centri ho provveduto con l'efficientamento energetico. Con i vecchi impianti e riscaldamenti, forse, l'ultima bolletta sarebbe stata di 12mila euro". L'imprenditore ha scritto questo messaggio su Facebook, ribadendo il concetto: "Ecco come affossare un'azienda... passare in tre mesi a parità di consumi da 2300€ al mese (che già erano un salasso terribile) a 6257€ al mese - 208 euro al giorno! Per pagare queste bollette bisogna mandare tre padri di famiglia onesti lavoratori a casa".

Cosa farà il governo contro il caro bollette?

Quella delle tariffe delle bollette è una corsa senza freni. Secondo i dati forniti dall'autorità per l'energia Arera, nel primo trimestre 2022 l'energia elettrica ha fatto registrare un aumento del 131% rispetto ai primi tre mesi del 2021. Non va meglio per il gas naturale: +94%. Dopo gli interventi dei mesi scorsi per cercare di attenuare gli aumenti, il governo si è impegnato ad affrontare nuovamente il problema. In che modo? Al momento ci sono pochi dettagli sulle misure e sulle tempistiche, e soltanto un'ipotesi circolata nelle ultime ore: una nuova azione a sostegno di famiglie e imprese, con la promessa di un "intervento ampio tra i 5 e i 7 miliardi di euro", e l'estensione degli sgravi a più cittadini e aziende rispetto ai bonus attualmente in vigore. Il tempo stringe, e non sarà facile reperire tutte queste risorse in tempi brevi.