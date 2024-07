Col mercato libero delle bollette nasce il "manager delle utenze" per gas e luce

Nel settore delle utenze energia, gas, acqua e telecomunicazioni in Italia sono attivi circa 3.000 operatori a mercato, con più di 150.000 fra agenti e broker, eppure non esiste un albo apposito dedicato a tali soggetti. Partendo da tale carenza è stata presentata oggi alla Camera dei deputati una proposta di legge, a firma di Carmen Letizia Giorgianni (FdI) e redatta in collaborazione con le associazioni di settore, volta ad offrire maggiori tutele ai consumatori.

"Oggi appare molto complesso per un utente medio comprendere le logiche dei prezzi di energia e gas o la migliore tecnologia applicabile se si parla di reti tlc fisse, mobili e connettività. Non essendoci nessuna barriera per chi intermedia e vende questi contratti, esiste un terreno fertile per truffatori che, senza scrupoli, approfittano dell’inconsapevolezza degli utenti per “rifilare” dei contratti che non rispondono alle effettive esigenze dei clienti" – spiega il presidente di Consumerismo No Profit, Luigi Gabriele.

"Essendo fino ad oggi una professione libera a chiunque, il cliente finale non è tutelato né garantito sulla formazione dell’agente o del broker in questione. Una falla appunto che produce una moltitudine di ricorsi: sono infatti circa 800mila le richieste di conciliazione che vengono esaminate ogni anno dalle associazioni dei consumatori" – aggiunge il presidente dell’associazione degli utility manager “Assium”, Federico Bevilacqua.

"In questo contesto la proposta di legge si prefigge di riconoscere la figura professionale dell’Utility Manager: una nuova professione che risponde alle necessità di famiglie, imprese ed enti locali sempre più colpiti dalle politiche commerciali di vendita aggressive e soprattutto dall’instabilità dei costi delle materie prime. Compito dell’Utility Manager è affiancare tutti nella scelta di piani che rispondano alle specifiche esigenze, nella risoluzione di criticità con gli operatori e promuovendo uno stile di consumo sempre più consapevole" – afferma Letizia Giorgianni (FdI).

Nello specifico la proposta di legge apre al riconoscimento del manager delle utenze o "Utility Manager", quale professionista che supporta enti locali aziende e famiglie nell’acquisto, monitoraggio e gestione delle utenze del settore telecomunicazioni, energia e gas. "L'Utility Manager è un professionista certificato secondo la Norma UNI 11782 e qualificato ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4. La professione è esercitata in forma individuale, associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente" si legge nella Pdl.

L’esercizio della professione di cui alla presente legge è subordinato al conseguimento di uno specifico attestato rilasciato da un ente di certificazione accreditato e iscritto ad un apposito registro nazionale. Le società che vendono ai consumatori finali servizi di telecomunicazioni, energia e gas si devono avvalersi di professionisti iscritti a tale albo quale "condizione di validità dei relativi contratti anche quando siano stipulati da remoto".